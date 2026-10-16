Rusia dona 750 toneladas de aceite vegetal a Cuba

La colaboración humanitaria de Moscú hacia Cuba tiene antecedentes en donativos de medicamentos, vehículos y alimentos, con frecuencia a través de ciudades como San Petersburgo y Moscú

l embajador de Rusia, Víktor V. Koronelli comentó la importancia de este gesto del gobierno y pueblo ruso para apoyar al pueblo cubano.

La recepción oficial de 750 toneladas métricas de aceite vegetal entregadas por Rusia a Cuba estuvo presidida por el embajador de la nación euroasiática en La Habana, Víktor V. Koronelli, y el representante del PMA en Cuba, Etienne Labande; el vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior, Oscar Pérez-Oliva, y la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz.

La carga fue sufragada por el Ministerio de Defensa Civil, Emergencias y Eliminación de Consecuencias de los Desastres Naturales de la Federación de Rusia, mediante una contribución bianual de cuatro millones de dólares estadounidenses correspondiente a 2025-2026.

El embajador de Rusia, Víktor V. Koronelli comentó la importancia de este gesto del gobierno y pueblo ruso para apoyar al pueblo cubano.

Destacó que dicha entrega tiene un impacto significativo si consideramos la situación que viven los cubanos producto del bloqueo criminal impuesto por el gobierno de los Estados Unidos.

La colaboración humanitaria de Moscú hacia Cuba tiene antecedentes en donativos de medicamentos, vehículos y alimentos, con frecuencia a través de ciudades como San Petersburgo y Moscú.

En este contexto, este programa de las Naciones Unidas ha actuado como canal multilateral central por el que llegan estas donaciones al país, coordinando con el Gobierno cubano la distribución de estas ayudas a los grupos más vulnerables.

La ministra cubana Betsy Díaz agradeció la donación de Rusia y señaló que estos productos se entregarán a los compatriotas más vulnerables con menores ingresos.

Cuba recibe 425 toneladas de arroz donadas por Japón

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el Sr. Nakamura Kazuhito reafirmó que “la posición de su país consiste en apoyar al pueblo cubano a través de los distintos programas de la Organización de Naciones Unidas”

Recordó que la cooperación japonesa con Cuba inició en 1961 y se ha centrado en sectores como agricultura, salud y medio ambiente.

Asistieron a esta entrega además: el representante del PMA en Cuba, Etienne Labande; el vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior, Oscar Pérez-Oliva, y la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz.

Luego del paso de los huracanes Matthew, Irma e Ian, Japón ha entregado ayuda de emergencia a través del PMA, incluyendo un millón de dólares tras el huracán Melissa en 2025.

Ante los desastres ocurridos por el Huracán Melissa, el PMA fue el ejecutor y coordinador central de la ayuda humanitaria en Cuba, convirtiendo fondos de donantes en raciones de emergencia para unas 190 mil personas, y asumiendo la logística y el abastecimiento en medio de la escasez de combustible.

El Excmo. Sr. Kazuhito, recordó que es esta donación es un apoyo del pueblo de Japón al pueblo de Cuba, en tanto que en su país existe la Asociación de Amigos del PMA que en esta ocasión contribuyó a esta entrega.

La ministra cubana Betsy Díaz agradeció el gesto de Japón y señaló que el arroz será enviado a los damnificados del huracán Melissa en las provincias orientales.

La colaboración de Japón con el Programa Mundial de Alimentos en Cuba, se remonta a 1998, cuando se efectuó una contribución de 26,000 toneladas de arroz. Desde entonces Japón ha apoyado a Cuba en diferentes emergencias, especialmente en las relacionadas con fenómenos meteorológicos.