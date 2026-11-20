Vicepresidenta del Parlamento cubano denuncia en México agresión de EEUU contra la isla

La también vicepresidenta del Consejo de Estado subrayó que las medidas coercitivas de Washington no van contra el Gobierno, como quiere hacer creer la administración norteña, sino contra el pueblo cubano

Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, durante un encuentro con parlamentarios y representantes de la solidaridad con Cuba en la Embajada cubana en México. (Foto: Asamblea Nacional Cuba)

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Mari Machado, denunció en México la agresión multidimensional de Estados Unidos contra Cuba y los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero, particularmente del cerco energético, que afecta todos los ámbitos de la vida del país.

La diputada se pronunció durante un encuentro celebrado en la Embajada de Cuba en México, con la participación de parlamentarios, integrantes de organizaciones de solidaridad, cubanos residentes en ese país, legisladores y representantes de partidos políticos.

Calificó de genocidio las acciones realizadas por el Gobierno estadounidense, y señaló especialmente el cerco energético que impide a la mayor de las Antillas el acceso a combustibles.

La también vicepresidenta del Consejo de Estado subrayó que las medidas coercitivas de Washington no van contra el Gobierno, como quiere hacer creer la administración norteña, sino contra el pueblo cubano, y recalcó que la nación caribeña no es una amenaza para Estados Unidos.

Como consecuencia de ese castigo colectivo –expuso-, la tasa de mortalidad infantil se duplicó de cuatro por mil nacidos vivos a 9,9 y la expectativa de vida de los niños enfermos de cáncer ha caído de 85 a 65 por ciento.

“Estamos hablando de dolor y de sufrimiento de familias cubanas”, expresó la diputada, quien agradeció y destacó el valor de cada gesto solidario surgido en México para apoyar a la isla.

Refirió que la nación caribeña y el Gobierno trabajan en estos momentos en las transformaciones económicas y sociales, y mencionó el papel del parlamento desde “el punto de vista de la seguridad jurídica que tenemos que dar en el acompañamiento de estas medidas”.

Confirmó el inicio este viernes de la XVIII Reunión Interparlamentaria México-Cuba, a la que asistirá junto a otros miembros de la delegación de la isla, y resaltó la voluntad para que esta cita se realice “en tiempos y circunstancias muy complejas”.

Por su parte, el diputado Abel Prieto, presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Cuba-México, consideró muy importante la celebración del encuentro interparlamentario con un concepto de centrarse en acciones concretas.

“En este mundo terrible que se nos quiere imponer, México y Cuba están dando una lección moral extraordinaria”, aseveró el también presidente de la Casa de las Américas.

Hizo énfasis en que la inmensa mayoría del pueblo cubano está unido y defenderá su Revolución al precio que sea necesario.

A su turno, la legisladora Yanet Hernández, gobernadora provincial de La Habana, agradeció a los participantes en la actividad por “la manera de hacerse presentes cuando Cuba los necesita”.

También estuvieron en el encuentro el embajador de la isla en México, Eugenio Martínez, y miembros de la sede diplomática.