Ruta Sancti Spíritus-La Habana: ¿Cómo y dónde anotarse para viajar?

A partir de este viernes las personas que deseen trasladarse hacia la capital del país deberán hacer su solicitud hasta siete días antes de la fecha prevista

El ómnibus Sancti Spíritus-La Habana realizará tres viajes a la semana los lunes, miércoles y viernes.

Para facilitar las solicitudes de viajes de la población espirituana hacia La Habana, desde el 12 de junio funcionan en todos los municipios de la provincia oficinas de trámites, abiertas de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m. hasta las 12:00 m., donde los interesados pueden anotarse hasta con siete días de antelación a la fecha que necesitan trasladarse.

Las solicitudes se realizan en los gobiernos municipales o en las direcciones de transporte de cada territorio, excepto en la cabecera provincial, que designó como escenario de las anotaciones la terminal de Ómnibus Nacionales.

El ómnibus Sancti Spíritus-La Habana realizará tres viajes a la semana los lunes, miércoles y viernes, con salida a la 1:00 a.m. y regreso a las 10:00 a.m.

José Lorenzo García, al frente de la Dirección de Transporte de la Administración Provincial del Poder Popular, recordó a Escambray que existen una serie de circunstancias que constituyen prioridades para viajar.

“Todo el que desee viajar tiene el derecho de asistir en persona a estas oficinas para hacer su solicitud. No obstante, se ha creado una comisión encargada de valorar y darle prioridad a familiares de fallecidos, reclusos que entren o salgan de pase, marineros que salgan o regresen de viajes, trámites migratorios, entre otros”, aseguró el directivo.

Según Lorenzo García, esta comisión evaluará, además de las prioridades, la legitimidad y veracidad de la información aportada por los solicitantes.

Las personas anotadas para viajar recibirán la confirmación o no de su solicitud con 48 horas anteriores a la salida del ómnibus.

Aunque los solicitantes dejan registrados sus números de teléfonos, los funcionarios encargados de la tramitación sugieren que lo más viable es presentarse a la oficina para conocer la situación de su trámite, teniendo en cuenta las dificultades actuales de la comunicación.

De ser confirmada la solicitud, los pasajeros deben personarse en la terminal con tres horas de antelación a la salida para comprar el pasaje.

Esta alternativa de viaje responde a la baja disponibilidad de combustible con que cuenta el país a partir de las presiones del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba y la necesidad de garantizar procesos y viajes indispensables relacionados con la salud, la alimentación y otras diligencias de primer orden.