Salvador Valdés Mesa en Sancti Spíritus: Controlar no significa prohibir

Así lo indicó el vicepresidente cubano durante su visita de trabajo a la provincia, donde chequeó los principales indicadores del funcionamiento de la agricultura

El vicepresidente de la República de Cuba Salvador Valdés Mesa realizó una visita de trabajo a la provincia Sancti Spíritus para chequear los principales indicadores del funcionamiento de la agricultura en el año que recién culminó y las proyecciones para 2026.

Durante la reunión de trabajo se evaluaron con especial atención la situación del arroz, los granos y la producción porcina. Según José Nazco Gonzalez, delegado del sector en Sancti Spíritus, el plan de siembra de arroz para el presente año es de 31 180 hectáreas entre las áreas especializadas y el sector popular.

Nazco Gonzalez afirmó que los productores del cereal se han sumado a la producción de carbón con destino a la exportación, lo cual se revierte en financiamiento para continuar la producción arrocera. «Es necesario potenciar aun más esta práctica», precisó.

En relación con la plantación a gran escala, se reconoció que resulta fundamental el apoyo de la aviación. En estos momentos se garantiza la fumigación para las primeras 10 000 hectáreas a sembrar.

El vicepresidente cubano conoció que el agua, recurso imprescindible para este cultivo, presenta una situación compleja, pues de un total de 476 millones de metros cúbicos que demanda la producción hoy solo se cuenta con unos 173 millones de metros cúbicos. No obstante, con esas cantidades se puede comenzar la siembra y se espera que en la primavera mejore esta circunstancia.

Para la presente campaña arrocera, explicó el delegado de la Agricultura en Sancti Spíritus, están involucrados todos los municipios de la provincia y el potencial productivo es de 43 000 toneladas de arroz consumo, unas 15 000 toneladas por encima de la demanda del territorio.

Valdes Mesa indicó que tiene que haber control de las producciones agrícolas. «Nosotros sabemos cuánto se siembra, pero tenemos que saber también cuánto se cosecha y, sobre todo, a dónde va la producción final. Controlar no significa prohibir. La idea es que se sume todo el que quiera a producir, cualquiera que sea la forma de gestión, ya sea estatal o privada. De lo que estamos hablando es de tener la información para poder tomar decisiones».