Sancti Spíritus: Otorgan premios anuales de la Salud

La edición 49 del certamen, a la que se presentaron 34 investigaciones, estuvo dedicada al centenario de Fidel

En el evento fueron presentados diferentes estudios sobre problemáticas de salud que hoy afectan a los espirituanos. (Fotos: Arelys García/ Escambray)

El rigor científico, la novedad en el abordaje temático y las aportaciones teórico-prácticas caracterizan las 10 investigaciones ganadoras de la edición 49 del Concurso Premio Anual de la Salud 2026 en Sancti Spíritus, dedicada al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

En el certamen, que sesionó este jueves en la Universidad de Ciencias Médicas, inaugurada por Fidel hace casi 40 años —entonces facultad—, la doctora en Ciencias Liuba Díaz Valdés, directora del Consejo Provincial de Sociedades Científicas de la Salud, ponderó el legado del líder histórico de la Revolución cubana, quien fue “un visionario que comprendió algo esencial: la salud del pueblo y la ciencia caminan juntas”, al decir de la experta.

Díaz Valdés sostuvo que Fidel convirtió la Biotecnología en una prioridad estratégica, cuando aún parecía un sueño para un país pequeño y bloqueado; y supo, además, que “la Medicina sin investigación es limitada”.

En la categoría Trabajos de terminación de especialidad y tesis de maestría fueron premiados los estudios “HeberFERON, en el tratamiento de pacientes con carcinoma basocelular en zona de alto riesgo”, de la doctora Alejandra Catalá; “Conducta suicida y orientación familiar desde la labor del psiquiatra infantil”, de Conrado Ronaliet Álvarez; “Preparación a docentes para la atención de educandos con trastorno del espectro autista”, de Yunior Ibarra Fiallo.

En igual categoría, recibieron lauros: “Estrategia de Gestión Integrada para el seguimiento de las Disfunciones Sexuales en pacientes portadores de una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica”, de Anay Conde Reboso; “Salud sexual y utilidad de la miel melipona en mujeres climatéricas”, de Lidia Rosa Guerra, e “Intervención psicoterapéutica para la rehabilitación psicosocial de pacientes alcohólicos en la Atención Primaria de Salud”, de Yeniseidy Perdomo Rodríguez.

Al certamen asistieron investigadores de toda la provincia.

En el apartado de artículo científico resultaron premiados los trabajos “El índice de recuento de plaquetas-linfocitos como biomarcador en el trastorno del espectro autista”, de los autores Iris Dany Carmenate, María de los Ángeles Robinson, Gladys Rojas Sànchez y Vicente Eloy Fardales.

Asimismo, fueron galardonados: “Resultados del tratamiento con HeberFERON, en pacientes con carcinoma basocelular facial recidivante: Serie de casos”, de Vladimir Sánchez Linares, Belkys Martínez, Elizabeth Brito, Ana Iris Arias, Iraldo Bello-Rivero y Armando Rodríguez González y “Las Ciencias Básicas a 40 años de su inicio en la Facultad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus”, de Arturo Puga, Mayra Madiedo Albolatrah, Leidy Mendoza, Liyipsi Abreu y Gloria María Puga.

Los mejores trabajos estudiantiles de Ciencias Médicas también fueron premiados.

Por su parte, Inteligencia artificial generativa: capacidades de Llama-3.1-708-Instruct en las asignaturas Bioquímica y Metabolismo y Nutrición, defendido por Carlos Javier Pérez, Felicia Pérez Moya y Ángela Rosa Herrera Trocones resultó premiada en el apartado de Mejor Trabajo Estudiantil de Ciencias Médicas.

Otras nueve investigaciones presentadas recibieron mención en este certamen, devenido el mayor reconocimiento que realiza el Ministerio de Salud Pública a los investigadores del sector.

Díaz Valdés destacó la importancia de este concurso, pues los resultados de las investigaciones presentadas tributan al desarrollo científico de la provincia y de la nación, y están en correspondencia con los problemas de salud del territorio, así como con las líneas de investigación priorizadas en la rama sanitaria.