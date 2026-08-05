Lactancia materna en Sancti Spíritus: vacuna efectiva y segura para los bebés

La leche materna es el mejor alimento para el crecimiento del bebé desde su llegada al mundo. (Arelys García Acosta/Escambray)

Con el objetivo de fomentar la lactancia materna y mejorar la salud de los bebés, tiene lugar desde el primero hasta el 7 de agosto en Sancti Spíritus, como en el resto de Cuba, la Semana Mundial dedicada a promover esta vía de alimentación saludable; iniciativa auspiciada por el Ministerio de Salud Pública, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con la Licenciada en Enfermería Odalys León Bandomo, especialista de la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades (Prosalud), en Sancti Spíritus, en las 23 áreas de salud de la provincia, los grupos prolactancia realizan charlas educativas, conversatorios y otras dinámicas grupales que han tenido como epicentro las consultas de embarazadas, hogares maternos y las salas de gestantes del Hospital Provincial General Camilo Cienfuegos.

Bajo el lema Lactancia materna, un inicio sostenible en cualquier circunstancia. Fortalezcamos las acciones que funcionan, la campaña deviene reconocimiento a las madres y destaca la necesidad del apoyo familiar para que estas puedan continuar lactando.

León Bandomo indicó que las acciones educativas y de sensibilización se efectúan, igualmente, en las comunidades con el apoyo de

representantes de la Federación de Mujeres Cubanas y los Comités de Defensa de la Revolución, organizaciones que pueden, con diversas iniciativas, fortalecer el acompañamiento a las madres lactantes.

Los grupos prolactancia — agregó Bandomo— refuerzan el trabajo en la Atención Primaria de Salud para evitar el abandono precoz de la lactancia materna y que los niños acojan esta alimentación natural exclusiva, que, según especialistas, deben recibir hasta los seis meses y de manera complementada, hasta los dos años de edad y más.

La lactancia materna es una de las intervenciones más efectivas para garantizar la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de los niños y las niñas; la leche materna es el mejor alimento para el crecimiento del bebé desde su llegada al mundo, protege contra las enfermedades, ayuda al desarrollo cognitivo y reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad en etapas posteriores de su vida, indican expertos de la Unicef.

Cada año, del primero al 7 de agosto, Cuba se suma a las acciones de la Semana Mundial de Lactancia Materna, instaurada oficialmente por la OMS y la Unicef en 1992, y es actualmente el movimiento social más extendido en defensa de esta forma de alimentación natural.