Emprenden acciones de prevención contra adicciones en consejo popular espirituano

Entre las iniciativas destacan los barrios debates, espacios de intercambio que han impactado de manera positiva en la población

Ilustración: Osval

Instituciones sanitarias del municipio de Sancti Spíritus realizan por estos días labores de prevención en el Consejo Popular de Kilo 12 para promover estilos de vida saludable y brindar acompañamiento integral a quienes se enfrentan a situaciones de riesgo con respecto a las adicciones.

De acuerdo con Jenny Seidy Perdomo Rodríguez, psicóloga al frente de esta campaña, aunque en la zona no es habitual el consumo de drogas duras, sí se concentra un número significativo de personas con adicciones al tabaco y al alcohol, lo que convierte a este territorio en prioridad dentro de las acciones de prevención.

Por ahí empieza el consumo de drogas ilegales. «Por suerte no es habitual el consumo de drogas duras todavía a nuestros servicios, no es tan recurrente, pero sí el consumo de alcohol y el tabaco, ya considerado incluso el tabaquismo como una enfermedad», explica.

Según Perdomo Rodríguez, entre las iniciativas destacan los barrios debates, espacios de intercambio que han impactado de manera positiva en la población al propiciar reflexión colectiva y fortalecer la conciencia comunitaria. «Realmente es aquí donde se identifica una buena cantidad de personas con alto consumo de sustancias alcohólicas. Las personas responden bastante bien. Me gustaría que la promoción se hiciera más hacia los jóvenes. Vemos muchas personas adultas que se sensibilizan con la situación».

«Entiendo que también la sensibilización venga precisamente porque quizás hay algún familiar que esté padeciendo de eso muy cerca, algún vecino, pero sí nos gustaría que los jóvenes fueran los protagonistas absolutos de este tipo de actividades, porque a veces se nos escapan un poco de las manos».

De esta manera, el Departamento de Salud Mental, ubicado en el Policlínico Norte, acompaña a las familias en la reorientación y ofrece herramientas para enfrentar la dependencia, reforzando la comunicación y la unidad en el hogar.