Sancti Spíritus por más energía fotovoltaica (+video)

En el presente año deberán levantarse dos parques solares más en Sancti Spíritus: uno en el propio territorio jatiboniquense y el otro en Trinidad

El Meso se encuentra a más de un 94 por ciento de ejecución, con cuatro de sus inversores sincronizados al SEN.

El parque solar fotovoltaico enclavado a la entrada del municipio espirituano de Jatibonico sincronizará al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en los próximos días. Este, el tercero de su tipo en la provincia, no será el último en construirse aquí.

De acuerdo con Dassiel Coca Leal, jefe de Inversiones de la Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus, en el presente año deberán levantarse dos parques más en Sancti Spíritus: uno en el propio territorio jatiboniquense y el otro en Trinidad, con capacidad para aportar cada uno 21.87 megawatts.

Según la propia fuente, estas labores volverán a contar con el concurso de entidades espirituanas y de otros territorios, entre ellas fuerzas del Ministerio de la Construcción, Copextel y Geysel.

Sobre el parque enclavado en El Meso, Coca Leal explicó que “se encuentra a más de un 94 por ciento de ejecución, con cuatro de sus inversores sincronizados al SEN. El resto se prevé que puedan sumarse a la entrega de energía el día 14 de este mes.

Como en los casos de los parques de Cabaiguán y Taguasco, más de 800 personas laboraron sin descanso para concluir las obras, bajo la premisa de aliviar la situación del sistema eléctrico del país.