El respiro de las fuentes renovables de energía

Presente y futuro en Sancti Spíritus de esta opción que se extiende cada día más, lo mismo en el sector privado que en el estatal

Varios centros de la salud pública se beneficiaron con la instalación de paneles solares. (Foto: Vicente Brito/Escambray)

Actualmente —en medio de una crisis electroenergética sin precedentes en Cuba—, el uso de las fuentes renovables de energía constituye una urgencia y esa clara señal ya la han hecho suya lo mismo las familias y las empresas estatales, que las mipymes y los trabajadores por cuenta propia.

Con la mayor premura, todo el que puede compra e instala alguna de estas alternativas, fundamentalmente sistemas de paneles solares, la tecnología más propia para una isla del Caribe, pero también lo suficientemente costosa como para que todo el que quiera no logre adquirirla.

Aun así, esta opción ha comenzado a multiplicarse de diversas maneras para escapar del apagón, lo mismo con el propósito de iluminar pequeñas comunidades o viviendas particulares en medio de la ciudad que en empresas o parques estatales ya conectados al sistema eléctrico nacional.

En el 2015 se concretó en la provincia el primer parque solar en La Sierpe y a este se sumaron otros siete igualmente pequeños, con una potencia instalada algo superior a los 18.5 megawatts.

Pero, hasta ahora, el impulso fundamental a esta tecnología llegó aquí el pasado año, cuando se concluyeron tres grandes parques que actualmente aportan más de 60 megawatts al Sistema Electroenergético Nacional.

Esta tecnología, aunque cara al momento de su instalación inicial, después reduce sus gastos solo al mantenimiento porque el sol abunda en Cuba y no cuesta nada.

En el país se han hecho estudios para adecuar esta opción a las condiciones medioambientales de la isla: los parques se edifican con robustez y se encuentran diseñados para resistir huracanes intensos, además de que cuentan con varios años de garantía, así como con piezas para repuesto y mantenimiento.

Según datos de la Empresa Eléctrica Provincial, en lo que va de año aquí ha continuado el impulso a esta fuente renovable con la instalación de 115 módulos de 2 kilowatts —donados por China— en centros vitales, fundamentalmente policlínicos, sucursales bancarias y eléctricas, funerarias, hogares maternos y de ancianos.

Este equipamiento cuenta con cuatro potentes paneles solares y una batería diseñada para una duración de al menos ocho años de explotación continua. Cada módulo incluye cinco lámparas LED con sus respectivos interruptores, extensión eléctrica con cuatro tomacorrientes para los equipos y 50 metros de cableado con tuberías y canaletas protectoras.

Con evidentes beneficios para miles de espirituanos y los trabajadores de estas instituciones y entidades, este programa se desplegó en tiempo récord, gracias al meritorio desempeño de casi una decena de entidades, entre ellas la propia Empresa Eléctrica, Panelec, Geysel, Copextel, Cedai y la cooperativa Sasha.

Este programa se extendió también ya a más de 70 viviendas aisladas y debe continuar próximamente en otros cientos de ellas, cuando los recursos arriben próximamente al país.

Este año aquí no se han previsto grandes inversiones con esta tecnología, pero ya se prepara el llamado Complejo Solar de Sancti Spíritus, que incluye cuatro parques a ubicar en Petronila, La Junta, Media Luna y La Trinchera.

Además, se vislumbran otras dos de estas instalaciones en Jatibonico y Trinidad, para así concluir el programa de los parques solares aquí porque las subestaciones existentes no admiten más conexiones de este tipo.

Las energías renovables llegaron para quedarse y no solo en Cuba, sino que actualmente, incluso, las potencian naciones desarrolladas como China, Alemania y España ante los precios cada vez más elevados de los combustibles y para multiplicar estas opciones limpias.

Sus objetivos fundamentales se centran en reimpulsar la economía nacional, mejorar calidad de vida de la población y reducir la emisión de gases contaminantes al medio ambiente.

Para el 2030 Cuba aspira alcanzar un 24 por ciento de energía generada a partir de fuentes renovables y finalmente lograr la independencia eléctrica a través de combustibles nativos, así como la disminución de las agresiones a la naturaleza por este concepto.

Las entidades cada día apuestan más por esta opción con vistas a alcanzar su soberanía energética y en ese sentido aquí despuntan Tabacuba, el hotel Meliá Trinidad, Copextel, Etecsa, RadioCuba y varias entidades de la Agricultura.

Aunque a veces nos desesperamos porque todavía no se aprecia la mejora en el servicio eléctrico con la multiplicación de los parques solares, paulatinamente las fuentes renovables de energía van a dar un respiro para componer las escuálidas y sobrexplotadas termoeléctricas cubanas y se convertirán en una alternativa imprescindible como garantía para subsistir y desarrollarnos.