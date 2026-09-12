Sancti Spíritus se une a la celebración mundial del Chi Kung (+fotos)

La jornada reafirmó la importancia de integrar las tradiciones ancestrales como herramientas para el equilibrio y la paz interior en el ajetreo de la vida moderna

Dileán Sousa

12 septiembre, 2026 - 5:57pm

Fotos: Dileán Suosa/ Escambray

La ciudad de Sancti Spíritus se vistió de armonía y movimiento este fin de semana, al sumarse a la celebración por el Día Mundial del Chi Kung para la Salud. La escuela cubana de Wushu y Chi Kung de la localidad fue la anfitriona de un evento que congregó a niños y adultos en el corazón del bulevar espirituano, en una jornada dedicada al bienestar y la cultura milenaria.

Desde tempranas horas, la emblemática vía peatonal se transformó en un escenario de serenidad y energía, donde practicantes de todas las edades demostraron los fluidos movimientos y las técnicas de respiración propias del Chi Kung.

El objetivo principal de la actividad fue promover los múltiples beneficios que esta disciplina aporta a la salud física y mental, fortaleciendo el cuerpo y calmando la mente.

La celebración en Sancti Spíritus no fue un evento aislado. La escuela local se unió así a una iniciativa global, participando junto a otras instituciones y academias de Wushu y Chi Kung de toda Cuba y del resto del mundo, en un esfuerzo conjunto por difundir la riqueza de estas prácticas orientales y su impacto positivo en la calidad de vida de las personas.

Padres e hijos, jóvenes y mayores, compartieron un espacio de aprendizaje y camaradería, ejecutando los ejercicios bajo la guía de sus instructores, en una muestra de la creciente popularidad y el compromiso de la comunidad espirituana con un estilo de vida saludable. La jornada reafirmó la importancia de integrar estas tradiciones ancestrales como herramientas para el equilibrio y la paz interior en el ajetreo de la vida moderna.

El evento no solo destacó por su enfoque en la salud, sino también por su valor cultural, ofreciendo a los presentes una ventana a las profundas raíces de las artes marciales chinas y las prácticas energéticas, que continúan ganando adeptos por su capacidad para fomentar una vida plena y consciente.

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Licenciado en Comunicación Social

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