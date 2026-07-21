Sancti Spíritus, tierra fértil para el grabado

La exposición de la Galería de Arte Oscar Fernández Morera, de la ciudad del Yayabo, reúne a una veintena de artistas reconocidos y noveles

La muestra aúna diversas firmas de las artes visuales cubanas. (Fotos: Omar Fernández Galí/ Facebook)

Cuando en el mes de agosto de 2007 Alexis Leyva Machado, Kcho para el mundo, se apareció en la ciudad del Yayabo con una rastra capaz de soportar el peso de grandes prensas, pocos imaginaron que el grabado echaría raíces en esta tierra.

“Hoy, a la vuelta de 19 años, nos sorprendemos de la cantidad de artistas y obras que forman parte de nuestro patrimonio. Antes de esa época nunca se veían piezas de grabado en los salones. Sin embargo, el Taller de Artes Gráficas nos ha permitido crear y aprender a artistas de diferentes generaciones”, dice Omar Fernández Galí, Cuti, al frente de ese espacio.

Vive orgulloso de los resultados, sobre todo porque han costado muchísimos dolores de cabeza. Estuvo firme en cada análisis para que quienes conducían los destinos artísticos entendieran la importancia de contar con esas pesadas maquinarias. En diversos escenarios tropezaron con pensamientos cerrados. Encontrar un sitio para su puesta en marcha significó una odisea. Hubo propuestas de todo tipo, como la otrora Academia de Artes Visuales en Trinidad, hasta donde, por suerte, jamás llegaron, porque se hubieran perdido como el propio Cuartel de Dragones; un lugarcito en el Museo Provincial General…, hasta que plantaron bandera en un pequeño local del Centro Provincial de Patrimonio, en un área insuficiente área, pues permanecen hacinados, entre otros obstáculos.

“Las prensas trabajan con corriente y pertenecemos al circuito 112, uno de los más complejos de la ciudad. En mi Galería Taller en la calle Llano y en la Escribanía Dollz, otro de los cuarteles del grabado espirituano, contamos con prensas manuales que nos permiten crear. De esa forma, nos mantenemos activos, aunque no con la sistematicidad a la que estábamos acostumbrados”, dice Cuti.

Tanto él como el resto de los artistas llegados desde las academias o moldeados justamente entre las grandes máquinas han logrado ubicar a Sancti Spíritus en el mapa del grabado en Cuba.

“Sí, ha sido un camino largo y de no pocos tropiezos, pero podemos decir que nuestro taller es reconocido y se nos tiene en cuenta para cualquier evento que se geste”.

Se confirma con solo mirar en retrospectiva. El Concurso Nacional de Colografía Belkis Ayón y la Feria de la Estampa, ambos en Cienfuegos, el Concurso Nacional de Gráfica Expandida, promovido por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), el Concurso de Artes Plásticas Regino Eladio Boti, en Guantánamo, así como los salones provinciales y unas cuantas exposiciones personales y colectivas se prestigian con firmas del patio.

PARA ADMIRAR

En estos momentos la Galería de Arte Oscar Fernández Morera, con una ubicación privilegiada al encontrarse en pleno bulevar yayabero, regala a los públicos una muestra histórica. Reúne a una veintena de creadores e igual número de piezas. No existen dudas, después de dialogar con Memorias grabadas, de que Sancti Spíritus ha sabido abonar ese tipo de creaciones.

Memorias grabadas es un homenaje a los 19 años del Taller de Artes Gráficas.

“Se escogió la institución para celebrar los 19 años de nuestro taller y, además, el Día Internacional del Grabador, instituido el 15 de julio, en honor al natalicio del artista neerlandés Rembrandt Van Rijn”.

Como la misma variedad de autores, confluyen las técnicas. Xilografía, colografía, lineografía, punta seca, buril… son las más representativas. Igualmente, sucede con los colores: obras monocromáticas, policromáticas… Una exposición heterogénea, movida, como la existencia misma.

“Se disfrutan creaciones de consagrados como Nelson Wuenselao García y Félix Madrigal, quienes antes de contar con las grandes prensas aquí, justo en los altos de la Plaza del Mercado, en el otrora Taller de Artes Plásticas, incursionaron en esa línea de trabajo. Esos antecedentes son muy importantes.

Cuti (al centro) reconoce que Nelson Wuenselao García (izquierda) y Félix Madrigal (derecha) son los iniciadores espirituanos en el mundo del grabado.

“También entre el resto de las firmas están las de Juan Carlos Lage, José Alberto Rodríguez Ávila, (Avilarte), Dianelys Gómez, Yarianna Pérez, Oriel Francisco Puig Nodarse, Lenna Blanco y Ricardo David.

“Pero contamos con invitados muy admirados por todos y con quienes hemos sostenidos vínculos estrechos: los cienfuegueros Alexander Cárdenas y Nelson Villalobos Ferrer, los sagüeros Mabel Alfonso y Alexander Badía, el camagüeyano Isnel Plana y el propio Kcho”.

Y si de homenaje se trata, resulta necesario el agradecimiento a cada una de las manos extendidas para guiar el camino y aliviar las caídas. La inauguración de Memorias grabadas no fue excepción.

“El Consejo Provincial de las Artes Plásticas, la Asociación Hermanos Saiz, el Comité Provincial de la Uneac, la Casa de la Guayabera, la filial espirituana de la Sociedad Cultural José Martí, la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, la Brigada de Instructores de Arte José Martí y otros muchos han contribuido a que el Taller de Artes Gráficas crezca”.

La aspiración no es exclusiva de Cuti, el abanderado de esta técnica en Sancti Spíritus, por acunar con la ternura de un padre a quienes se estrenan en las artes visuales espirituanas. Avivar el espíritu creativo precisa del acompañamiento y del empuje de muchos. El arte, en tiempos tan rudos como los actuales, se convierte, más que en bálsamo, en oportuno refugio, no solo para gritar sentimientos y sensaciones, sino para interpretar y sobreponerse ante cualquier dificultad.