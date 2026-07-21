Con mejores capacidades técnicas Dirección de Desarrollo Municipal

La sede de esta dependencia fue inaugurada en saludo al 26 de Julio, junto a la Oficina de Implementación del Programa para la Transición Ecológica hacia Municipios Sostenibles, una iniciativa que apunta a la autonomía territorial

Inauguración de la sede de la Dirección de Desarrollo Municipal de Trinidad y de la Oficina del Proyecto Municipios Sostenibles. (Fotos: Ana Martha Panadés/Escambray)

Hacer coincidir la inauguración de la sede de la Dirección de Desarrollo Municipal de Trinidad y de la Oficina del Proyecto Municipios Sostenibles, obra concluida en saludo al aniversario 73 de la gesta del Moncada, aporta un enfoque estratégico en la ruta hacia la autonomía territorial y el impulso a iniciativas locales.

Confort y tecnología, además de un capital humano de amplia formación, constituyen la carta de presentación de una dependencia clave en la articulación de los actores locales. En este empeño resulta decisiva la colaboración del Programa para la Transición Ecológica hacia Municipios Sostenibles en Cuba, que se implementa con una novedosa metodología desde 2024.

Con la inauguración en Trinidad de su Oficina de Implementación, el programa acompaña todo el proceso de descentralización y contribuye a fortalecer capacidades técnicas. Como parte de este apoyo, actores clave del municipio participan en espacios formativos y de intercambio en temas estratégicos como cadenas de valor, agroecología, transición energética, gobernanza efectiva, comunicación para el desarrollo e igualdad de género.





Durante la apertura, Laura Soler Díaz, directora de Política Comercial con Europa del Ministerio de Comercio Exterior, (Mincex), destacó el aporte de la cooperación internacional, unido al de los actores económicos y autoridades locales para concluir una obra que supera las expectativas iniciales.

“Una dirección de desarrollo e innovación como esta marca un punto de inflexión en la misión de acompañar a la población, ante un contexto de profundas transformaciones, en el proceso de construir el futuro de Trinidad”, expresó.

Presentes también en esta inauguración William Rodríguez Turiño, primer secretario del Comité Municipal del Partido, Tania Gutiérrez Fontanills, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Trinidad, Ernesto Borges Medina, Intendente municipal, así como Reynaldo Cuba Medina y Dariel de León García, director nacional y director técnico, respectivamente, del Programa Municipios Sostenibles en Cuba.

Este programa se implementa en ocho localidades cubanas, tres de ellas en predios espirituanos, con el liderazgo nacional del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), el Centro de Estudios para el Desarrollo Local (CEDEL) y los gobiernos municipales. Cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea, la coordinación internacional de la Agencia Italiana de la Cooperación para el Desarrollo (AICS) y la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Mayores desafíos abraza a partir de este momento la Dirección de Desarrollo Municipal de Trinidad, con estructuras locales más sólidas y preparadas, mayores capacidades para gestionar sus recursos, integrar a todos los actores, aprovechar sus potencialidades y generar soluciones sostenibles en beneficio de su población.