Sancti Spíritus: Vacunación antipolio protege a población infantil

Durante la primera etapa de la actual campaña fue vacunado el 97.7 por ciento de la población infantil prevista en el territorio

El inmunógeno protege a la infancia de una enfermedad viral que puede causar graves secuelas e invalidez. (Foto: Vicente Brito/Escambray)

Más de 8 700 niños espirituanos fueron inmunizados durante la primera etapa de la 65 Campaña Nacional de la Vacuna Antipoliomielítica Oral Bivalente, acción de la Salud Pública para proteger a la infancia cubana de una enfermedad viral causante de graves secuelas e invalidez.

La doctora Niuvis Fundora Martín, responsable del Programa de Inmunización en Sancti Spíritus, destacó la contribución activa de los padres y tutores responsables, además del personal del Ministerio de Salud del territorio en la aplicación del inmunógeno al 97.7 por ciento de la población infantil prevista.

Fundora Martín especificó que del 27 de abril al 2 de mayo, y durante la semana de recuperación del 4 al 9 de este último mes, recibieron la primera dosis (dos gotas de vacuna antipoliomielítica oral bivalente) niñas y niños menores de un año, de un año y de dos años.

La especialista recordó que la segunda etapa tendrá lugar del 15 al 20 de junio, con recuperación del 22 al 27 de ese propio mes; período en que se aplicará la segunda dosis a estos mismos infantes y se reactivarán 4 611 niños de nueve años.

Asimismo, la responsable del Programa de Inmunización en la provincia confirmó que durante la primera etapa de la campaña el territorio dispuso de 23 vacunatorios certificados, y cada municipio adoptó medidas para que en zonas de difícil acceso no quedara un solo pequeño desprotegido.

La especialista recordó la importancia de este ejercicio común realizado anualmente para mantener a la isla libre de esa enfermedad eliminada en Cuba en 1962; logro mantenido en el tiempo dado el compromiso inequívoco con la protección de la infancia del país.

La poliomielitis es definida según la literatura médica como una enfermedad viral altamente contagiosa, que afecta principalmente a la población infantil y puede ocasionar atrofia muscular, deformidad y hasta la muerte.

Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible, fundamentalmente de las piernas, y de un cinco a un 10 por ciento de estos casos fallecen por inmovilidad de los músculos respiratorios.