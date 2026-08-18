Sancti Spíritus y Cuba podrán contar siempre con Egipto (+fotos)

Así aseguro el Excelentísimo Señor Sherif Reda Ahmed Shehat, embajador de la República Árabe de Egipto en Cuba, durante su visita oficial a la provincia

El Excelentísimo Señor Sherif Reda Ahmed Shehat recorrió parte del centro histórico de la ciudad de Sancti Spíritus. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

El gobernador del Gobierno Provincial del Poder Popular en Sancti Spíritus Alexis Lorente Jiménez recibió este martes al embajador de la República Árabe de Egipto en Cuba, el Excelentísimo Señor Sherif Reda Ahmed Shehat, quien arribó a la provincia para una visita oficial.

Durante el intercambio el diplomático egipcio recibió una caracterización general de la geografía, historia y principales actividades económicas del territorio.

“Nosotros, al igual que buena parte de la isla, dependemos de la agricultura y el turismo, ambos sectores fuertemente golpeados por la política hostil del gobierno de los Estados Unidos”, comentó el gobernador.

De igual modo, el embajador conoció las dificultades que enfrenta el sistema de salud en la provincia en lo relacionado a insumos y medicamentos.

“Tenemos las instituciones y el personal calificado —apuntó Lorente Jiménez—, pero se nos dificulta el acceso a tratamientos y medios diagnósticos esenciales para el correcto funcionamiento del sistema sanitario”.

Excelentísimo Señor Sherif Reda Ahmed Shehat.

“Para nosotros la agricultura también es un elemento importante de la economía nacional. Creo que ambos países podríamos acercarnos más en esta materia. La seguridad alimentaria necesita de la cooperación internacional”, comentó el Excelentísimo Señor Sherif Reda Ahmed Shehat.

Según el diplomático, ya existe un instrumento legal firmado por ambas partes para enviar insulina a Cuba desde Egipto y se trabaja para exportar desde la isla hacia el país árabe algunos productos con destino a la industria farmacéutica.

Luego de intercambiar presentes, el embajador de Egipto en Cuba estrechó la mano del gobernador espirituano y le aseguró que Sancti Spíritus y Cuba podrán contar siempre con el apoyo de su país.

El embajador de la República Árabe de Egipto en Cuba aseguró al gobernador de Sancti Spíritus que Cuba podrá contar siempre con el apoyo de su país.

“Tenemos lazos históricos con Cuba, pero creemos que esos lazos hay que fortalecerlos con ayuda práctica y real. En Naciones Unidas seguirán contando con nuestro apoyo. Es la hora de ayudar a Cuba”, concluyó.

Luego del encuentro protocolar el alto diplomático recorrió parte del centro histórico de la villa del Yayabo, acompañado de Raúl Concepción Hechemendía, jefe de sección de la Dirección Provincial de Comercio Exterior, Inversión Extranjera y Relaciones Internacionales del Gobierno Provincial.

Dentro de su itinerario el embajador de la República Árabe de Egipto en Cuba pretende visitar también la ciudad de Trinidad, al sur del territorio espirituano.