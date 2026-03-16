Se desconecta nuevamente el Sistema Electroenergético Nacional

La Unión Eléctrica asegura que ya comenzaron a implementarse los protocolos para el restablecimiento del sistema

A la 1:40 p.m. de este lunes, 16 de marzo de 2026, ocurrió una caída total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), de acuerdo con la información emitida por la Unión Eléctrica a través de sus perfiles institucionales en redes sociales.

Según la nota, ya comenzaron a implementarse los protocolos establecidos para el restablecimiento del SEN, un proceso que los expertos han calificado como paulatino y complejo.

#AHORA || Ocurrió una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Comienzan a implementarse los protocolos de restablecimiento.



👉 Continuaremos informando. pic.twitter.com/nZq5aakE3Y — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) March 16, 2026

(Noticia en construcción)