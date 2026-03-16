Se desconecta nuevamente el Sistema Electroenergético Nacional

La Unión Eléctrica asegura que ya comenzaron a implementarse los protocolos para el restablecimiento del sistema

Redacción Escambray

16 marzo, 2026 - 2:54pm

A la 1:40 p.m. de este lunes, 16 de marzo de 2026, ocurrió una caída total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), de acuerdo con la información emitida por la Unión Eléctrica a través de sus perfiles institucionales en redes sociales.

Según la nota, ya comenzaron a implementarse los protocolos establecidos para el restablecimiento del SEN, un proceso que los expertos han calificado como paulatino y complejo.

(Noticia en construcción)

RELACIONADO CON:

Redacción Escambray

Texto de Redacción Escambray

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2026