Se desconecta nuevamente el Sistema Electroenergético Nacional

A la 1:40 p.m. de este lunes, 16 de marzo de 2026, ocurrió una caída total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), de acuerdo con la información emitida por la Unión Eléctrica a través de sus perfiles institucionales en redes sociales.
Según la nota, ya comenzaron a implementarse los protocolos establecidos para el restablecimiento del SEN, un proceso que los expertos han calificado como paulatino y complejo.
#AHORA || Ocurrió una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Comienzan a implementarse los protocolos de restablecimiento.— Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) March 16, 2026
👉 Continuaremos informando. pic.twitter.com/nZq5aakE3Y
(Noticia en construcción)
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