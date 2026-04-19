Nuestro Girón es hoy (+ fotos)

En todos los municipios de Sancti Spíritus se desarrollaron concentraciones para respaldar la Revolución cubana y conmemorar la victoria, 65 años atrás, en las arenas de Playa Girón

Los espirituanos se concentraron en el parque Serafín Sanchez de la ciudad de Sancti Spíritus para conmemorar el aniversario 65 de la victoria de Girón. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez)

El 19 de abril de 1961 Cuba venció al imperialismo yanqui frente a la agresión perpetrada por Bahía de Cochinos. Sesenta y cinco años después, los cubanos continúan firmes, como durante la batalla contra la Brigada 2506.

Los espirituanos, concentrados en el parque Serafín Sánchez Valdivia, de la capital provincial, reafirmaron su disposición a defender las conquistas de la Revolución, como en las arenas de Playa Girón.

Aramís Valdés, joven médico, aseguró que su generación tiene que conocer la historia y comprender la importancia de esta epopeya. Por su parte, Ekaterina Gowen Dickinson, miembro del Comité Central del Partido y secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba en Sancti Spíritus, llamó a defender la patria en todas las trincheras y celebrar el Primero de Mayo con la austeridad de estos estos tiempos, pero con convicción.

Las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia asistieron a la conmemoración que tuvo replicas en todos los municipios del territorio.

En la conmemoración —a la que asistieron Deivy Pérez Martín, integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en la provincia, Alexis Lorente Jiménez, gobernador de Sancti Spíritus, y otras autoridades— repentistas espirituanos dedicaron sus décimas a esta gesta y fueron interpretadas las icónicas canciones de Sara González.













Al finalizar, el pueblo espirituano concentrado frente a la otrora Sociedad El Progreso se sumó al movimiento «Mi firma por la Patria».