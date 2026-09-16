Diálogo abierto entre autoridades electorales y estudiantes de Sancti Spíritus

Durante toda esta semana se desarrolla en la provincia, al igual que en todo el país, la Jornada de actividades con los educandos que se desempeñan como colaboradores en cada proceso electoral

Se realizan numerosos intercambios de autoridades electorales con estudiantes y profesores acerca del sistema electoral cubano. (Fotos: Tomadas de Facebook)

Con el objetivo de fortalecer la participación de los jóvenes en el sistema electoral cubano, el Consejo Electoral Nacional convocó una Jornada de actividades con estudiantes preuniversitarios y universitarios que se desempeñan como colaboradores en los diferentes procesos electorales que se desarrollen.

Desde el lunes 14 de septiembre hasta el viernes 18, las direcciones, especialistas y supervisores del Consejo Electoral Provincial y de sus órganos municipales realizan visitas a centros de dichos niveles de enseñanza para intercambiar acerca de los establecido en la Ley 127, Ley Electoral, sus normativas complementarias e indicaciones del CEN con el objetivo de que los estudiantes conozcan el carácter democrático, transparente y legal de cada proceso electoral.

El momento también es oportuno para que los educandos firmen su compromiso para desempeñarse como colaboradores, jóvenes encargados de auxiliar a las autoridades electorales en el cumplimiento de la Ley Electoral y garantizar la transparencia, imparcialidad y legalidad de cada proceso.

Luego de numerosos intercambios que tienen lugar por estos días entre autoridades electorales, profesores y estudiantes de diversos centros educacionales acerca de la importancia de la labor de los colaboradores en Sancti Spíritus, la Jornada concluirá el viernes con un intercambio de la presidenta del Consejo Electoral Nacional, Alina Balseiro, con un importante grupo de jóvenes de todo el país en horas de la mañana mediante videoconferencia.