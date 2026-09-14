Sesionará en Topes de Collantes taller para la gestión integrada del Geoparque Nacional Guamuhaya (+fotos)

La gestión de la zona integra la experiencia del turismo de naturaleza con la protección de un patrimonio único que incluye formaciones cársicas, cuevas, valles y ecosistemas de alta sensibilidad

Macizo montañoso Guamuhaya. (Foto: Getty Images)

Con el propósito de avanzar en el modelo de gobernanza de la región montañosa del centro del país, tendrá lugar del 15 al 18 de septiembre en las instalaciones de Topes de Collantes el taller “Hacia la gestión integrada del Geoparque Nacional Guamuhaya: Comunicación, coordinación provincial y planes de manejo únicos”, evento convocado por el Grupo Gaviota, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), de acuerdo con una nota de prensa a la que Escambray tuvo acceso.

El encuentro reunirá a más de 35 especialistas, gestores y representantes comunitarios de las provincias de Sancti Spíritus, Villa Clara y Cienfuegos, y marcará un hito en la implementación del Acuerdo 10240/2025 del Consejo de Ministros, que declaró oficialmente al Geoparque Guamuhaya, publicado en la Gaceta Oficial No. 96 Ordinaria del 22 de diciembre de 2025.

Con una extensión de 2 143 kilómetros cuadrados y 50 geositios de alto valor patrimonial —siete de relevancia internacional, nueve nacional, 22 regional y 12 local—, el Geoparque Nacional Guamuhaya avanza hacia un modelo de gestión integrada y participativa.

Entre los objetivos principales del taller destacan la presentación oficial de la plataforma digital (web y redes sociales) del Geoparque como herramienta de gestión, comunicación y promoción; la conformación de Juntas Coordinadoras Provinciales en Sancti Spíritus, Villa Clara y Cienfuegos; el avance hacia un Plan de Manejo Único Integrado que armonice los planes de las nueve Áreas Protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) dentro del polígono; y la definición del régimen de gestión para los 14 geositios ubicados fuera de los límites de las áreas protegidas.

La cita convoca a directores y administradores de las nueve Áreas Protegidas del SNAP —Topes de Collantes, Lomas de Banao, Hanabanilla, Valle de Yaguanabo, Pico San Juan, Cueva Martín Infierno, El Purial, Aguacate-Boca de Carreras y Guajimico—, junto a técnicos del Citma provincial, representantes de los cinco municipios involucrados (Trinidad, Fomento, Sancti Spíritus, Manicaragua y Cumanayagua), líderes comunitarios, guías locales, emprendedores turísticos y especialistas académicos de las universidades de la región central.







Fotos: Getty Images.

El Geoparque Nacional Guamuhaya se sustenta en los tres pilares fundamentales de los geoparques: conservación del patrimonio geológico, educación ambiental y desarrollo local sostenible. Su gestión, a cargo del Complejo de Turismo Topes de Collantes, integra la experiencia del turismo de naturaleza con la protección de un patrimonio único que incluye formaciones cársicas, cuevas, valles y ecosistemas de alta sensibilidad.

El taller concluirá el 17 de septiembre con la firma simbólica del Acta de Constitución de las Juntas Coordinadoras Provinciales y la definición de una hoja de ruta para los primeros seis meses de implementación, que incluye la redacción del borrador del Plan de Manejo Único Integrado y la identificación de las primeras medidas de conservación en los geositios fuera de áreas protegidas.