El béisbol también encontró su verano en Fomento (+fotos)

El campeonato municipal de segunda categoría puso a rodar el deporte en ese territorio

Alien Fernández Martínez

14 septiembre, 2026 - 4:50am

En Fomento el béisbol continúa siendo parte de la vida de sus comunidades. (Fotos: Alien Fernández/ Escambray)

El verano puso a rodar las pelotas, llenó los terrenos y despertó, una vez más, la pasión por el béisbol en Fomento. Así, llegó a su final el campeonato municipal de segunda categoría, una competencia que reunió durante estos meses a los amantes del deporte nacional.

El capítulo decisivo tuvo como protagonistas a los equipos Fomento A y Fomento B. Nueve entradas después, el marcador favoreció al primero, que fabricó 10 carreras por 7 sus rivales, para quedarse con la victoria en el cierre de la justa.

Desde el montículo, Rosbel González asumió el protagonismo y se apuntó el triunfo, mientras José Félix Enríquez cargó con la derrota.

Fomento B tuvo en José Carlos Quesada a uno de sus principales protagonistas ofensivos. Su cuadrangular quedó entre los batazos más destacados de un partido que puso punto final a la competición.

Más allá del resultado, el campeonato vuelve a poner sobre el terreno una certeza: en Fomento el béisbol continúa siendo parte de la vida de sus comunidades.

También en el Plan Turquino, donde la práctica deportiva encuentra espacios para crecer entre niños, jóvenes y pobladores de las zonas montañosas, el deporte se convierte en encuentro, disciplina y una manera de revitalizar la comunidad.

La pelota levanta pasiones en Fomento, como en toda Cuba.

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