Sistema Electroenergético Nacional queda restablecido, tras dos colapsos la víspera

El martes 14 de julio el SEN sufrió dos desconexiones totales en el mismo día. La UNE desplegó los procedimientos establecidos, concentrando sus maniobras en la conformación de microsistemas aislados

El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de Cuba alcanzó un hito decisivo en su proceso de recuperación al lograr su interconexión total a partir de las 7:00 a.m. de este 15 de julio, según confirmó la Unión Eléctrica (UNE) en sus perfiles institucionales de redes sociales.

La UNE consiguió la sincronización de las unidades y la estabilización gradual de la frecuencia en todo el archipiélago, lo que permite comenzar la normalización del servicio luego de más de 24 horas de extrema inestabilidad.

#Cuba. A las 07:00 horas, restablecido el Sistema Eléctrico Nacional. pic.twitter.com/8yUALA703U — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) July 15, 2026

Si bien las autoridades celebran este avance, insisten en que la población y los sectores productivos mantengan un consumo racional de la energía durante las próximas horas para afianzar los parámetros técnicos del sistema y evitar nuevas afectaciones.

Los antecedentes de la contingencia se remontan a la jornada del martes 14 de julio, cuando el SEN sufrió dos desconexiones totales en el mismo día. La primera interrupción general ocurrió alrededor de las 11:05 a.m., lo que obligó a la activación inmediata de los protocolos de emergencia para la reanimación del servicio.

A pesar de los esfuerzos iniciales y la puesta en marcha de las unidades de respaldo, el sistema no logró consolidar su estabilidad y volvió a colapsar completamente a las 11:56 p.m. de esa misma noche.

Ante esta segunda y más reciente caída, la UNE desplegó nuevamente los procedimientos establecidos, concentrando sus maniobras en la conformación de microsistemas aislados que garantizaran la operación de los centros de salud, los sistemas de bombeo de agua y otros servicios de primera necesidad mientras se avanzaba hacia la sincronización definitiva.

En el territorio centro‑oriental, la Empresa Eléctrica Provincial de Sancti Spíritus ejecutó una estrategia clave para proteger los servicios vitales durante la madrugada. Los especialistas lograron conformar microislas en los municipios de Yaguajay, Trinidad y la cabecera provincial. En la capital espirituana, se sincronizaron grupos electrógenos de fuel oil que alimentaron parcialmente los circuitos que abastecen al Hospital Provincial Camilo Cienfuegos y al Hospital Pediátrico José Martí, asegurando la continuidad de las atenciones médicas.

Asimismo, se priorizó el bombeo de agua del acueducto Yayabo y se extendió el servicio a un número limitado de clientes residenciales dentro de esos mismos circuitos, en correspondencia con la capacidad disponible. En Trinidad, la microisla constituida sostuvo el funcionamiento del hospital municipal y garantizó la extracción de agua desde los pozos de Las Piñas y Santiago Escobar. De manera similar, en Yaguajay se mantuvieron operativas las instalaciones esenciales para la comunidad, demostrando la efectividad de los planes de contingencia ante escenarios de emergencia.

Estos incidentes, sin embargo, no pueden entenderse al margen del complejo escenario externo que enfrenta el sector energético cubano. El recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, reforzado recientemente por disposiciones ejecutivas que limitan severamente la llegada de combustibles a la isla, ha dificultado la adquisición de piezas de repuesto, insumos y crudo necesarios para el óptimo mantenimiento de las termoeléctricas y los grupos electrógenos.

En declaraciones a la prensa, tras la más reciente desconexión del sistema electronergético nacional, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, aseguró que los caídas del Sistema Electroenergético Nacional no responden a fallos operativos.

“No han sido errores de operación. En la Unión Eléctrica hay capacidad técnica, conocimiento, consagración y un fuerte sentido de pertenencia. Nuestros trabajadores están laborando sin descanso y el sistema se recuperará. También he escuchado que se atribuye esta situación al éxodo de trabajadores. Es cierto que, como en cualquier otra organización, tenemos salida de personal, pero eso no ha implicado una pérdida de conocimiento. Seguimos trabajando con empeño para levantar el sistema”.

No obstante, al referirse a la desconexión ocurrida ayer a las 11:05 a.m., el titular explicó que la caída del sistema se debió a oscilaciones en la red nacional que provocaron la salida de una unidad, lo que desencadenó posteriormente la caída general.

El ministro insistió en que esta situación responde, fundamentalmente, a las condiciones ya advertidas en reiteradas ocasiones: un sistema eléctrico severamente afectado por el bloqueo y, en particular, por la reciente orden ejecutiva de los Estados Unidos. «Lo decimos y lo volvemos a repetir», subrayó, «hay una total ausencia de combustible y no tenemos acceso a piezas de repuesto para nuestras unidades termoeléctricas ni para las de Energás».

Desde finales de 2024, el SEN ha sufrido varias desconexiones totales, reflejo de la vulnerabilidad estructural derivada de estas restricciones externas que han impedido el desarrollo y la reposición oportuna de la infraestructura.