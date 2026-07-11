Sancti Spíritus recupera paulatinamente servicio eléctrico tras nueva caída del SEN

El restablecimiento parcial se hizo posible gracias a la rápida puesta en marcha de los grupos electrógenos de la provincia

Luego de una compleja madrugada marcada por la desconexión total de los microsistemas provinciales, Sancti Spíritus comenzó a mostrar signos de recuperación paulatina del servicio eléctrico durante la mañana de este sábado.

La Empresa Eléctrica de la provincia confirmó que, tras el incidente ocurrido a las 5:00 a.m., los trabajadores del sector redoblan esfuerzos para restablecer la corriente en varios circuitos y líneas, en el marco del proceso nacional de restauración del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

El restablecimiento parcial se hizo posible gracias a la rápida puesta en marcha de los grupos electrógenos de la provincia. Según la información oficial publicada en el Canal de Telegram de la Empresa Eléctrica Sancti Spíritus, para las 7:20 a.m. de hoy ya se encontraban operando los microsistemas alimentados por el Diesel de Cabaiguán, el Diesel de Trinidad y la Fuel Oil de la capital provincial, mediante los cuales se inyectaron a la red local 19 MW de potencia.

Como resultado de estas acciones, varios sectores han visto regresar el servicio, entre ellos, la Línea 2115 de Cabaiguán, los circuitos 118, 111 y 115 de Sancti Spíritus, así como la Línea 7120 Yaguajay-Mayajigua y los circuitos 69 y 70 de Yaguajay. En el sur de la provincia, también se reportan avances en el Circuito 61 de Trinidad, la línea 1820 (La Península) y el circuito 108 de La Boca.

La situación en Sancti Spíritus no es un hecho aislado. A nivel nacional, la Unión Eléctrica (UNE) mantiene un intenso operativo para reanimar el SEN, tras la caída total a las 4:30 p.m. de este viernes debido a las condiciones climatológicas del Occidente del país y una fuerte oscilación en el sistema, según confirmó el Ministerio de Energía y Minas.

Según actualizaciones difundidas por la entidad en su perfil de Facebook, cada provincia del país había establecido microsistemas para garantizar servicios vitales; sin embargo, durante la madrugada se produjo un colapso de tensión en el microsistema de la región occidental, lo que obligó a reajustar la estrategia.

Ante este panorama, los especialistas eléctricos han centrado sus prioridades en la generación distribuida. El objetivo inmediato es volver a incorporar la generación de las unidades de Energás Boca de Jaruco para iniciar el proceso de arranque de las termoeléctricas Máximo Gómez, Ernesto Guevara De La Serna, Antonio Guiteras, Carlos Manuel de Céspedes y Diez de Octubre. La hoja de ruta establece que, una vez que se logre llegar al oriente del país, se sumarán a la carga las unidades de las CTE Lidio Ramón Pérez Felton y Antonio Maceo.

La UNE destacó que los trabajadores del sector han laborado intensamente durante toda la noche y la madrugada, conscientes de la importancia de devolver la estabilidad al sistema energético nacional en el menor tiempo posible.

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre la evolución de las cargas y no descartan que, en la medida en que se estabilicen las grandes centrales, el servicio continúe extendiéndose a más circuitos a lo largo del día.