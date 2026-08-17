Lula conserva liderazgo en carrera presidencial brasileña

Los electores que no saben o no respondieron representan dos por ciento, y en la modalidad espontánea, sin presentación de nombres, Lula obtiene 38 por ciento y Flávio Bolsonaro consigue 29

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, encabeza las preferencias para las elecciones de octubre próximo. (Foto: PL)

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, encabeza las preferencias para las elecciones de octubre próximo con el 41 por ciento, frente al 36 por ciento del senador Flávio Bolsonaro, según una encuesta divulgada hoy.

Tal resultado corresponde a la décima edición del sondeo BTG/Nexus, realizado del 14 al 16 de agosto, y confirma la ventaja del mandatario en la primera vuelta de los comicios generales.

La pesquisa, contratada por el banco BTG Pactual, muestra una ligera recuperación de Lula respecto a la medición anterior, del 10 de agosto, cuando registró el 40 por ciento.

Flávio Bolsonaro, por su parte, pasó de 35 a la nueva cota, aunque permanece cinco puntos porcentuales por detrás del jefe de Estado.

En el escenario estimado, que presenta a los entrevistados una lista de candidatos, el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado aparece con cinco por ciento, mientras el fundador del Movimiento Brasil Libre, Renan Santos, y el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema alcanzan cuatro cada uno.

Otros aspirantes reúnen dos por ciento, en tanto los votos blancos, nulos o ninguno suman cinco por ciento.

Los electores que no saben o no respondieron representan dos por ciento, y en la modalidad espontánea, sin presentación de nombres, Lula obtiene 38 por ciento y Flávio Bolsonaro consigue 29.

Por otra parte, la diferencia se reduce en una eventual segunda vuelta entre los dos principales contendientes, pues Lula obtendría 47 por ciento de los votos frente a 44 para el legislador.

El resultado se mantuvo sin cambios respecto al sondeo de la semana anterior y, considerando el margen de error de dos puntos porcentuales, configura un escenario de empate técnico, apuntó la investigación citada por medios de prensa, como el portal Brasil 247.

También, la encuesta proyecta ventaja de Lula frente a otros posibles adversarios: 46 por ciento contra 41 versus Zema; 45-42 con Caiado; y 47-36 ante Santos.

Revela, además, un electorado con un elevado grado de definición al apuntar que el 78 por ciento de quienes escogieron candidato en la primera vuelta asegura que su decisión está tomada y no cambiará hasta octubre.

Entre los seguidores de Lula, esa convicción alcanza 86 por ciento, mientras llega a 82 en el caso de los partidarios de Flávio Bolsonaro.

Según el sexo y la región, los datos muestran diferencias significativas, con Lula dueño del 46 por ciento entre las mujeres frente al 32 del senador, quien lidera entre los hombres (41-36).

En el Nordeste, el mandatario registra 57 por ciento frente a 25 de su rival, al frente en el Sur (47-30).

La encuesta entrevistó telefónicamente a dos mil tres electores de 16 años o más en las 27 unidades federativas brasileñas, tiene un margen de error máximo de dos puntos porcentuales, nivel de confianza de 95 por ciento y fue registrada ante el Tribunal Superior Electoral con el protocolo BR-03317/2026.