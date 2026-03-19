Sobrevuelan drones no identificados bases militares en Washington y ponen en alerta a Marco Rubio

En la Fort Lesley McNair donde residen el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y el de Guerra, Pete Hegseth, han saltado todas las alarmas tras el avistamiento de drones no identificados sobrevolándola

El pasado octubre, Rubio y Hegseth se mudaron a esta base militar por posibles amenazas contra su seguridad. (Foto: @thesniperx15)

Estados Unidos teme que Irán pueda responder con una acción sobre suelo estadounidense, por eso han saltado todas las alarmas cuando se han detectado drones sobrevolando la base militar en la que llevan viviendo semanas Marco Rubio y Pete Hegseth. Todavía no se ha confirmado de dónde han salido ni si son drones iraníes.

En la Fort Lesley McNair donde residen el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y el de Guerra, Pete Hegseth, han saltado todas las alarmas tras el avistamiento de drones no identificados sobrevolándola. Según ‘The Washington Post’, la Administración Trump teme que un posible ataque iraní pueda afectar al circulo más cercano a Trump.

El pasado octubre, Rubio y Hegseth se mudaron a esta base militar por posibles amenazas contra su seguridad. Aunque todavía no se sabe con certeza el origen de esos drones, el FBI ya advirtió hace una semana a California de posibles ataques iraníes lanzados desde el Pacífico.

La presencia de drones sobre Fort McNair llevó a los funcionarios a considerar el traslado de Rubio y Hegseth, según el citado medio. Sin embargo, los secretarios no se han trasladado, citando a un alto funcionario de la administración. El periódico indicó que el ejército estadounidense está monitorizando más de cerca las posibles amenazas debido al elevado nivel de alerta por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

🇺🇸 Funcionarios de EEUU han detectado drones no identificados sobre Fort Lesley J. McNair en Washington D.C. en las últimas 2 semanas, donde viven el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth, según tres personas que hablaron con el Washington Post. https://t.co/iSXgB6RBmZ pic.twitter.com/tHT457d8sF — THE SNIPER (@thesniperx15) March 19, 2026

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, se negó a hablar sobre los drones con ‘The Washington Post’. «El departamento no puede hacer comentarios sobre los movimientos del secretario (Hegseth) por razones de seguridad, e informar sobre dichos movimientos es sumamente irresponsable», declaró al Post.

Esta semana, una base en Nueva Jersey y otra en Florida han elevado el nivel en esta escala de seguridad a Charlie, lo que indica que podría haber una amenaza «probable«. El único nivel de alerta superior a este es el Delta, reservado para situaciones en las que un ataque es inminente. Por detrás estarían el nivel Alpha (amenaza impredecible) y Bravo (amenaza más predecible).

Unas medidas de seguridad que reflejan el temor a que las represalias iraníes puedan alcanzar territorio estadounidense.