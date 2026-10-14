Sofocan incendio en hospital de Bayamo; no se reportan daños humanos

El fuego fue enfrentado de inmediato por la Brigada de Protección contra Incendios del hospital y por el Cuerpo de Bomberos, que lograron extinguirlo en menos de una hora

Incendio de origen eléctrico en la sala de Hemodiálisis del Hospital Carlos Manuel de Céspedes: servicio parcialmente afectado, sin pérdidas humanas.

Un incendio originado por un cortocircuito en la Pizarra General de Distribución Eléctrica (PGD) del servicio de Hemodiálisis del Hospital Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, fue extinguido en menos de una hora, sin que se registraran daños a vidas humanas ni afectaciones mayores en la infraestructura.

El fuego fue enfrentado de inmediato por la Brigada de Protección contra Incendios del hospital y por el Cuerpo de Bomberos, que lograron extinguirlo en menos de una hora. El reporte oficial indica que no se registraron pérdidas humanas ni daños mayores en la infraestructura. El hecho ocurrió antes del inicio de las sesiones, lo que redujo el riesgo para los pacientes.

Como consecuencia, el servicio de Hemodiálisis quedó parcialmente afectado. Se trabaja de manera intensa para restablecer su funcionamiento en el menor tiempo posible y se reorganiza la atención para garantizar la continuidad del tratamiento a los pacientes renales.

Las autoridades del Partido, el Gobierno y la Dirección General de Salud se trasladaron al lugar inmediatamente.

Hasta el momento, no se ha precisado el número de pacientes afectados, el tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio, las causas estructurales de la sobrecarga eléctrica ni la magnitud oficial del incendio, a la espera del dictamen pericial.

La atención a los pacientes renales está garantizada.