Solidaridad belga en Yaguajay: gotas que salvan vidas (+fotos)

La representación del proyecto Cubanismo contribuyó también a la instalación de los paneles solares en el Hospital de Yaguajay y el Instituto de Gastroenterología en la capital cubana

Los integrantes del proyecto hicieron entrega de un donativo de medicamentos e insumos que forma parte de su campaña La maleta solidaria. (Fotos: Luis Francisco Jacomino/ Escambray)

Integrantes de un grupo de solidaridad belga Cubanismo llegaron hasta Yaguajay para hacer patente un donativo de medicamentos al Hospital Municipal Joaquín Paneca Consuegra, como parte del esfuerzo que realizan en su país para ayudar a aliviar la escasez de insumos y medicamentos que sufren instituciones de salud, como resultado de la política de asfixia económica que aplica el gobierno de Estados Unidos contra la isla.

Autoridades locales dieron la bienvenida en el Complejo Histórico Comandante Camilo Cienfuegos a los 15 integrantes de este grupo, que además fue un pilar en la adquisición e instalación del sistema de paneles solares que ya funciona en el centro hospitalario yaguajayense.

Leen Swinnen, voluntaria de las campañas a favor de Cuba en Bélgica, relató cómo se gestó la recaudación de fondos: “Este dinero de la campaña estaba previsto para los sueros, pero tenemos vínculos con la Embajada de Cuba en Bélgica y, de repente, nos dijeron: ‘Hay una propuesta para ustedes’. En el proyecto del Hospital de Yaguajay muchísima gente ha colaborado y empezó por los cubanos de la diáspora en Luxemburgo; tenían dinero, pero no lograron reunir el monto final. Entonces nos solicitaron si nosotros podríamos utilizar parte del dinero recolectado. Claro, dije, nosotros podemos explicar que, además, si se habla de Cuba, este año es prioridad el problema energético, y decidimos impulsar la campaña con ese fin.

“Juntar el dinero es una dinámica de gente que tiene ganas de ir a Cuba, de dejar la ayuda que hay. Con algunas dudas también, alguien hizo la pregunta: ‘¿Para qué sirven esas gotas?’. Esas gotas salvan vidas. Y, en segundo lugar, esas gotas le dicen al pueblo cubano: ¡Cuba no está sola!”.

Durante su visita al Hospital de Yaguajay, los integrantes del grupo belga recorrieron la institución, conocieron los servicios que allí se prestan y la utilidad del respaldo energético con paneles solares.

Mileidy Milián Barnes, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Yaguajay, agradeció el gesto solidario, a la vez que destacó su significado en el contexto internacional actual, donde se intenta aislar a nuestro país; «sin embargo, es reconfortante el papel de ustedes y de otras organizaciones y sindicatos que desde Bélgica y otras naciones apoyan a nuestro país y contribuyen a salvar vidas en cada gesto», destacó.

Los integrantes del proyecto hicieron entrega de un donativo de medicamentos e insumos que forma parte de su campaña La maleta solidaria. Brunhilde Goetelen, enfermera belga jubilada, resaltó el valor de la carga solidaria que, con ayuda de su nuera —una doctora de Países Bajos—, recopilan entre muchas personas solidarias que conocen el valor de estos insumos y que de manera desinteresada se suman a la campaña.

El doctor Pedro Israel González Arrozarena, director municipal de Salud, agradeció el aporte más reciente y la significativa contribución del sistema de paneles solares, que beneficia la atención a los pacientes en esa institución del territorio.