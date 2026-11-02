Comprometidos con la guitarra, Cuerdas del Alma suma un lauro más

Este año 2026 continua regalando momentos extraordinarios y de una significación especial al cuarteto Cuerdas del Alma, expresó en redes sociales su director, el joven guitarrista Luis Javier García Rodríguez, tras el otorgamiento del Primer Premio del XV Festival y Concurso Internacional de Música de Cámara, que fue clausurado este domingo en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional.

Con alegría, satisfacción y plena conciencia del trabajo artístico y humano que hay detrás de cada paso de este proyecto, García Rodríguez resaltó que constituye un verdadero privilegio ser reconocidos por un jurado integrado por figuras de la trayectoria de Frank Fernández, Niurka González, William Roblejo, Daiana García y César López.

Ponderó el virtuoso instrumentista, que Cuerdas del Alma se lleva mucho más que el agasajo del jurado; porque fueron de mucho valor los intercambios de estos días, los criterios y consejos recibidos, compartir la experiencia y el placer de conversar con grandes maestros, musicólogos y artistas que se interesan por el quehacer del cuarteto.

Esta experiencia también deja reflexiones que considero necesario compartir, especialmente en torno al presente y futuro de la guitarra de concierto en Cuba, añadió García Rodríguez, explicando que la historia musical cubana, tan ampliamente estudiada por Alejo Carpentier (1904-1980), les demuestra que ninguna tradición artística ha sido estática.

La cultura musical es resultado de sucesivas transformaciones, encuentros, rupturas, aportaciones y búsquedas; cada generación ha recibido un legado, pero también ha tenido la responsabilidad de enriquecerlo y proyectarlo hacia nuevos horizontes, sostuvo; por eso, me cuesta entender que, en ocasiones, se invoque el esplendor de épocas anteriores como argumento para medir el presente, sin detenernos suficientemente a pensar qué condiciones estamos creando para el futuro.

El legado de los grandes maestros merece respeto, estudio y continuidad, pero no puede convertirse en una sombra bajo la cual las nuevas generaciones tengan que demostrar constantemente que merecen existir, recalcó.

García Rodríguez argumentó que es consciente de que la guitarra cubana necesita exigencia, pensamiento crítico y rigor artístico; pero también generosidad, diálogo, reconocimiento y, sobre todo, acciones concretas; que quienes compartimos esta profesión entendamos que el desarrollo de uno no tiene por qué significar la disminución de otro; que el crecimiento de una agrupación, un intérprete o una iniciativa puede representar también una oportunidad para toda la comunidad.

No podemos hablar permanentemente de lo que nos falta mientras descuidamos la posibilidad de construirlo colectivamente; tampoco podemos reclamar una escuela guitarrística sólida si no somos capaces de generar espacios donde sus distintas generaciones, tendencias y formatos puedan encontrarse, intercambiar y crecer, enfatizó el músico, destacando acciones como el Encuentro de la Escuela Cubana de Guitarra, las celebraciones del Día Mundial de la Guitarra.

Por eso la agrupación que lidera, Cuerdas del Alma, sigue trabajando por la integración de diferentes formatos y generaciones, procurando que cada proyecto y gestión cultural tributen a una voluntad concreta —suprema—: contribuir a que la guitarra tenga más espacios, más oportunidades y mayor protagonismo en la vida cultural de la isla.

Con el sincero agradecimiento al Festival y su Concurso, García Rodríguez manifestó que aunque no poseen todas las respuestas y reconocen los desafíos del entorno, sí saben lo que quieren aportar, y cuentan con determinación para ello.

Creemos en la colaboración, en el intercambio entre colegas y en la posibilidad de construir una comunidad guitarrística donde el talento, el esfuerzo y las iniciativas encuentren acompañamiento y reconocimiento, concluyó el joven artista, sosteniendo que el compromiso mayor es y seguirá siendo con la música, con la guitarra, y con un legado que las generaciones futuras puedan contar.