Estudio revela efectividad de prebiótico con sello espirituano en tratamiento de enfermedad hepática

Los resultados de esta investigación, a cargo de un equipo multidisciplinario, fueron publicados por la prestigiosa Revista Médica Electrónica

El KestoMix constituye un logro científico del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Sancti Spíritus. (Foto: Yosdany Morejón)

El estudio titulado Terapia coadyuvante con KestoMix en la enfermedad hepática grasa asociada a la disfunción metabólica, a cargo de un equipo multidisciplinario de Sancti Spíritus y publicado por la prestigiosa Revista Médica Electrónica cubana, confirmó la efectividad del empleo de este prebiótico en el tratamiento de la referida afección.

Los investigadores, liderados por la doctora en Ciencias Mirian Belkis Nápoles Valdés, establecieron como objetivo determinar el efecto del KestoMix sobre los parámetros antropométricos, la bioquímica sanguínea y la ecogenicidad hepática en pacientes con la enfermedad hepática grasa asociada a la disfunción metabólica, expone el artículo.

La enfermedad del hígado graso no alcohólico, también conocida recientemente como enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica, abarca un espectro que va desde la esteatosis hepática hasta la esteatohepatitis, y constituye la causa más frecuente de enfermedad hepática crónica; en algunos pacientes progresa hacia la cirrosis hepática y el carcinoma hepatocelular, aunque en proporciones pequeñas en el caso de este último padecimiento, advierten los investigadores espirituanos.

A partir de que recientes indagaciones evidenciaron que el proceso patológico asociado a la mencionada afección está influenciado significativamente por la microbiota intestinal, los autores del estudio optaron por realizar una intervención enfocada en esta, mediante el empleo de prebióticos, devenida nueva y prometedora estrategia coadyuvante para el tratamiento de la enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica.

En tal sentido, los estudiosos decidieron utilizar el KestoMix, logro científico de un equipo multidisciplinario del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, de Sancti Spíritus, encabezado por el doctor en Ciencias Enrique Rosendo Pérez Cruz, director también de dicha institución.

Obtenido a partir de la sacarosa de la caña de azúcar, el KestoMix es un suplemento dietético alimento funcional, consistente en una mezcla de carbohidratos, donde los fructooligosacáridos una clase de prebiótico constituyen alrededor del 55 por ciento.

El estudio clínico de intervención, acometido en Sancti Spíritus, comprendió a 43 pacientes, entre 18 y 65 años, del servicio de Gastroenterología, del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, que fueron seleccionados de forma aleatoria: 23 fueron incluidos en el grupo de intervención y 21 en el de control.

Los participantes en el primero de estos grupos recibieron el KestoMix (tres veces al día durante 36 semanas), dieta orientada, vitaminoterapia y tratamiento de comorbilidades, y los del segundo grupo, o sea, el de control, solo dieta, vitaminoterapia y tratamiento de comorbilidades, señalan los autores en la publicación.

Como resultado de las evaluaciones, practicadas al inicio y a las 36 semanas y que incluyeron la ecografía hepática y el análisis bioquímico, los investigadores encontraron que el peso y el índice de masa corporal se redujeron en ambos grupos, y la relación cintura-cadera disminuyó en el de intervención.

En cuanto al análisis de la bioquímica sanguínea, se determinó que la ingesta de KestoMix redujo los niveles de alanina aminotransferasa y aspartato aminotransferasa, y mejoró los triacilglicéridos en comparación con el grupo de control.

En el artículo publicado en la Revista Médica Electrónica —editada por la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, en colaboración con la Editorial Ciencias Médicas, La Habana, los autores aseguran que, a las 36 semanas, el 72.7 por ciento de los pacientes del grupo de intervención mejoró su grado de esteatosis hepática a normal/leve, frente al 33.3 por ciento en el control; por tanto, la diferencia resultó significativa.

El equipo muldisciplinario espirituano demostró que el KestoMix mejoró los parámetros antropométricos, la bioquímica sanguínea y la esteatosis hepática en pacientes con la afección.

Los resultados del estudio clínico de este prebiótico, único en el mundo por su composición, concebido por el CIGB de Sancti Spíritus, pudieran convertir este producto en una de las terapias coadyuvantes en los pacientes entre 18 y 65 años con la enfermedad hepática grasa asociada a la disfunción metabólica, remarcó a Escambray la doctora en Ciencias Mirian Belkis Nápoles Valdés.

Más allá del alcance terapéutico del producto acotó, “la investigación representa un aporte de la ciencia cubana frente a una enfermedad estrechamente vinculada con la nutrición, los estilos de vida y los trastornos metabólicos, cuya creciente presencia constituye hoy uno de los grandes desafíos para la salud pública.

“Contar con nuevas alternativas para acompañar su tratamiento adquiere especial relevancia ante una enfermedad que, por su acelerado incremento y repercusión en la salud, algunos especialistas consideran una de las grandes epidemias del siglo XXI, significó Nápoles Valdés.