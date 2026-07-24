Taguasco se empina como sus palmas de corojo

En la medida en que las realidades complejas de hoy lo permiten, este municipio se ha desempeñado para merecer la sede provincial de las celebraciones por el 26 de Julio

Foto: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray

El municipio más pequeño de Sancti Spíritus se ha empinado durante los últimos tiempos como las mismas palmas de corojo que abundan en su geografía y sirvieron de inspiración a los aborígenes para nombrar a esta comarca Taguasco.

En tiempos difíciles como los que vivimos, el territorio ha confirmado el viejo refrán de que el perfume bueno viene en pomos chiquitos y, en la medida en que las realidades complejas de hoy lo permiten, se ha desempeñado para merecer la sede provincial de las celebraciones por el 26 de Julio.

Esta región se distingue por una hermosa historia patria y entre sus hitos fundamentales aparece haber cobijado importantes acontecimientos y a guerreros de la talla de Máximo Gómez, Carlos Roloff y Serafín Sánchez.

Geográficamente hablando, a Taguasco lo atraviesan notables ríos como el Zaza y el Tuinucú, bondad que ha aprovechado para desarrollar sus principales renglones económicos: una muy prestigiosa industria azucarera, las vegas de tabaco, los potreros de ganado y los cultivos agrícolas.

Ese amplio movimiento agropecuario define la economía del territorio, complementada con iniciativas de desarrollo local, el comercio, la gastronomía y los servicios.

Actualmente, el municipio cuenta en su estructura diversidad de actores económicos: cinco empresas estatales, una veintena de Unidades Empresariales de Base, seis unidades presupuestadas, una decena de proyectos de desarrollo local y 14 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

La integración, las acciones cooperadas y el despliegue de múltiples iniciativas entre todos ellos ha contribuido al resultado económico del municipio con varios indicadores favorables en lo que va de año.

Entre ellos, se sobrecumplieron las ventas netas, las utilidades y los ingresos totales, con un aporte sustancial de su Empresa líder: el respetado central Melanio Hernández, que aún en zafras difíciles despunta por la calidad de sus índices productivos.

Algunos puntos débiles todavía se mantienen en la agenda de trabajo del territorio, por ejemplo, la Circulación Mercantil Minorista no logra alcanzar las cifras planificadas y el déficit presupuestario supera los 20 millones de pesos.

Sin embargo, la recaudación por concepto de los ingresos cedidos sobrepasa lo planificado, con las Formas de Gestión No Estatal ubicadas en el rango de aportadoras mayoritarias, lo cual las convierte en un sector ya estratégico de la economía local.

A propósito de las celebraciones políticas por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, prevista para el próximo 24 de Julio, en Taguasco se han desplegado múltiples acciones.

Entre ellas la construcción y puesta en marcha de la minindustria Sabor Natural para el procesamiento de frutas y vegetales, con vistas a elaborar pulpas y jugos que tributarán al autoabastecimiento municipal.

Además, el territorio recuperó la pesa de ganado de La Rana, elemento que cierra el ciclo productivo junto al matadero integral ya en funcionamiento, como parte de una iniciativa de desarrollo local.

También se restableció el horno de leña y cambió la imagen de la panadería La Rana y de la pizzería La Venecia, incluido en esta el cambio de matriz energética para extender y prestar servicios con calidad superior.

Igualmente, se construyeron cinco viviendas contenedores para cubrir necesidades habitacionales urgentes; se pintaron edificios y se mejoró la imagen en parques, centros estatales, de Salud y Educación.

En el contexto de la efeméride moncadista, se puso en marcha el Proyecto de Desarrollo Local EcoLuz Tagua, con la instalación de 30 lámparas de energía renovable en el alumbrado público para buscar eficiencia energética en la comunidad.

Igualmente, comenzó a funcionar la heladería El Gallo de Oro, con la instalación de paneles solares, con el fin de garantizar la estabilidad en la oferta.

Así, Taguasco busca senderos para sortear los obstáculos y alcanzar modestos resultados, como un granito de arena en la construcción de los cimientos para un mañana más próspero.