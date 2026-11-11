Termoeléctrica Antonio Guiteras fuera de línea por salidero

Pese a sus limitaciones, continúa como uno de los principales soportes de la generación térmica y desempeña un papel esencial para la estabilidad del Sistema Electroenergético Nacional

Central Termoeléctrica Antonio Guiteras.

La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, en la occidental provincia de Matanzas y de las más importantes de Cuba, salió este miércoles del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), a causa de un salidero en el economizador, informó la Unión Eléctrica (UNE).

La Guiteras, como se le conoce, constituye una instalación estratégica por su capacidad de generación (de aproximadamente 316 megawatts –MW-) y su ubicación geográfica.

Requiere, al decir de especialistas, una reparación capital, pero la adquisición de equipos, componentes y piezas de repuesto se ve restringida principalmente por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la nación antillana por Estados Unidos.

Pese a estas limitaciones, continúa como uno de los principales soportes de la generación térmica y desempeña un papel esencial para la estabilidad del SEN.

El servicio por déficit de capacidad la víspera en Cuba se afectó durante las 24 horas, lo cual se mantuvo durante la madrugada de este miércoles.

El impacto máximo por la carencia de generación fue de mil 816 megawatts por hora (MWh) a las 18:50, hora local, según expuso la UNE.

Por provincias, describió la entidad, la producción de energías de los parques solares fotovoltaicos fue de cuatro 617 MWh, con 718 como mayor potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 era de mil MW, la demanda dos mil 250 con mil 250 afectados.

La UNE estimaba en el horario de la media una pérdida de mil 450 MW.

Se encontraban en avería la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, la unidades 2 de la CTE Felton y la unidad 3 de la CTE Rente.

Además, en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 1 de la CTE Felton, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 5 de la CTE Renté.

Por otra parte, la UNE divulgó la buena noticia de que el proyecto Energás Varadero, enclavado en el municipio de Cárdenas, igualmente en Matanzas, iniciará la generación eléctrica en el transcurso de esta semana, tras el planificado proceso de reparación general anual.

Así lo comentó a Radio 26 el director de la industria, ingeniero Julio Betancourt, quien precisó que inicialmente esperan estabilizar 45 MW de potencia con el uso del ciclo combinado y una turbina de gas.

En fecha próxima se incorporará la otra y posteriormente concluiremos detalles técnicos para retomar la producción de nafta, azufre y gas licuado del petróleo, puntualizó el funcionario.

El escenario que Cuba afronta se agrava debido a los obstáculos para adquirir equipos y piezas de repuesto, en lo cual influyen centralmente las medidas de máxima presión aplicadas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump.