UNE prevé afectación de 1990 MW durante el horario pico de este viernes

Para el horario de la media se pronostica un déficit de 1500 MW

La Unión Nacional Eléctrica (UNE) anunció que a las 6:00 horas, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era de 1030 MW, mientras la demanda ascendía a 2660 MW, con 1630 MW afectados. Para el horario de la media se pronostica un déficit de 1500 MW.

Durante la jornada del jueves, el servicio estuvo afectado por déficit de capacidad de generación durante las 24 horas y la situación se mantuvo en el horario de la madrugada de este viernes. La máxima afectación registrada fue de 2155 MW a las 20:20 horas.

Los parques solares fotovoltaicos aportaron 3820 megavatios-hora (MWh) durante el jueves, con una potencia máxima de 594 MW entregada al SEN durante el horario de mayor disponibilidad de esta fuente.

Situación de las unidades de generación térmica

Unidades en avería:

En estos momentos se encuentran fuera de servicio por averías la unidad 8 de la Central Termoeléctrica (CTE) Mariel, la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 6 de la CTE Renté.

Unidades en mantenimiento:

Además, están en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 5 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica ascienden a 415 MW.

Para el horario pico se prevé la incorporación de 50 MW de la unidad 4 de la CTE CMC y de 60 MW correspondientes a la unidad 8 de la CTE Mariel.

Pronóstico para el horario pico:

Para este viernes se estima una disponibilidad de 1140 MW frente a una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1960 MW. De mantenerse las condiciones previstas, la afectación alcanzaría los 1990 MW durante el horario pico.

(Con información de la UNE-MINEM)