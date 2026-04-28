Trabajadores del sector no estatal en Sancti Spíritus también ratifican su compromiso con la Revolución (+fotos)

Los integrantes de la mipyme Construlemuel se sumaron al movimiento Mi Firma Por La Patria. Ahora adaptan locales en el politécnico Orlando Paneca para convertirlos en viviendas

Los trabajadores realizaron una parada en sus labores para plasmar sus rúbricas en defensa de la Patria. (Fotos: Reidel Gallo/Escambray)

Los trabajadores de la mipyme Construlemuel hicieron una parada en sus labores constructivas para ratificar su compromiso de defender la soberanía y la independencia, luchar por la unidad del pueblo cubano y la paz en la región, en medio de la política agresiva del gobierno de Estados Unidos hacia la isla.

Roberto Cabrera Pérez, un albañil que ha dedicado más de 30 años a ese oficio, soltó por un momento los medios de trabajo para expresar su disposición de defender la Patria al precio que sea necesario. “Doy este paso como muestra de reafirmación revolucionaria, pienso que de esa manera defiendo también el bienestar de mis dos hijos varones y mis dos nietos. Siempre daré todo por la Revolución”.

“Como obrero formado en la etapa revolucionaria me corresponde, por principios, defender las conquistas que hemos alcanzado. Luchar por la paz y mantener la unidad es la mejor manera de demostrar que los constructores también estamos con Cuba”, expresó Yordany Rodríguez Cruz, jefe de la brigada de patio.

Construlemuel asume la adaptación de locales en el antiguo politécnico Orlando Paneca para convertirlos en 72 viviendas.

Los cerca de 100 integrantes de Construlemuel realizan un importante aporte al desarrollo social y económico de la provincia mediante intensas jornadas constructivas en numerosos sectores de la producción y los servicios.

Rainel Rodríguez Rodríguez, jefe de la mipyme, expresó a Escambray que en estos momentos trabajan en la adaptación de locales del antiguo politécnico de la Construcción Orlando Paneca, donde se concluirán 72 viviendas con destino a casos sociales, madres con más de tres hijos y trabajadores de diferentes sectores.

“Hasta la fecha hemos terminado cuatro inmuebles, otros 14 se encuentran a un 85 por ciento de ejecución y el resto, al 25. Entre las principales acciones constructivas que se llevan a cabo están la demolición, levantamiento y resane de paredes, colocación de carpintería de aluminio y pisos, rehabilitación de las redes hidrosanitarias y pintura, además de la reparación de las cubiertas”, añadió Rainel.

También Construlemuel tiene previsto intervenir en la construcción de la obra civil, el montaje y la instalación de dos kits de paneles solares, uno de 10 kilowatts en el supermercado de La Sierpe —donde además intervendrán en la reparación del local y la impermeabilización de su techo— y otro de 5 kilowatts en una unidad de Comercio enclavada en la comunidad de San Carlos.

Ya han concluido cuatro inmuebles y otros 14 se encuentran al 85 por ciento de ejecución.

Según Rodríguez Rodríguez, mediante producción cooperada, asumen con Gelma la fabricación de ladrillos macizos y huecos, y con la Industria de Materiales de la Construcción, la elaboración de losas terrazo, bloques y talco de polvo de piedra, entre otros materiales, estrategia que les ofrece garantía de esos recursos.

Construlemuel, creada en abril de 2024, está integrada por técnicos en construcción civil, albañiles, plomeros, carpinteros, electricistas y ayudantes.