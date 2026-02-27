Fomentenses en plena disposición combativa (+fotos)

Este viernes se desarrollaron las principales acciones del Día Nacional de la Defensa en el montañoso municipio de Fomento

El ejercicio se realizó bajo el precepto de la guerra de todo el pueblo. (Fotos: Alien Fernández/ Escambray)

Bajo el precepto de la guerra de todo el pueblo, se llevaron a cabo hoy los ejercicios de preparación para la defensa en la provincia; en esta ocasión, se desarrollaron las principales demostraciones en la Zona de Defensa El Ñame, en Fomento.

Al iniciar, Deivy Pérez Martín, presidenta del Consejo de Defensa Provincial, y Alexis Lorente Jiménez, vicepresidente, recibieron información detallada sobre el municipio y los planes creados para cada contingencia.



En la zona de defensa fomentense se realizó un simulacro de ataque aéreo, donde fueron evacuados los habitantes y en el puesto médico se atendieron los heridos durante la acción. También se produjo una emboscada al enemigo, instalaron minas antitanques y practicaron con granadas de instrucción.

Además, se realizó una clase combinada con diferentes áreas de estudio, entre ellas el arme y desarme del fusil y las reglas y procedimientos para el tiro.

Presidenta del Consejo de Defensa Municipal de Fomento.

El presidente del Consejo de Defensa de Zona puntualizó con su plana mayor las acciones a tener en cuenta ante una posible invasión, mientras la presidenta del órgano de dirección provincial instó a proteger centros de relevancia y la vida de las personas.