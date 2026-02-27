Fomentenses en plena disposición combativa (+fotos)

Bajo el precepto de la guerra de todo el pueblo, se llevaron a cabo hoy los ejercicios de preparación para la defensa en la provincia; en esta ocasión, se desarrollaron las principales demostraciones en la Zona de Defensa El Ñame, en Fomento.
Al iniciar, Deivy Pérez Martín, presidenta del Consejo de Defensa Provincial, y Alexis Lorente Jiménez, vicepresidente, recibieron información detallada sobre el municipio y los planes creados para cada contingencia.
En la zona de defensa fomentense se realizó un simulacro de ataque aéreo, donde fueron evacuados los habitantes y en el puesto médico se atendieron los heridos durante la acción. También se produjo una emboscada al enemigo, instalaron minas antitanques y practicaron con granadas de instrucción.
Además, se realizó una clase combinada con diferentes áreas de estudio, entre ellas el arme y desarme del fusil y las reglas y procedimientos para el tiro.
El presidente del Consejo de Defensa de Zona puntualizó con su plana mayor las acciones a tener en cuenta ante una posible invasión, mientras la presidenta del órgano de dirección provincial instó a proteger centros de relevancia y la vida de las personas.
