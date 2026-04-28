Un encuentro diferente con la literatura (+fotos)

Ya es un hecho que cada último martes de cada mes la sede del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, (Uneac), de Sancti Spíritus, acoja la feria de intercambio de libros

Lisandra Gómez Guerra

28 abril, 2026 - 12:13pm

La iniciativa ha sido muy bien acogida por diferentes generaciones de espirituanos. (Fotos: Lisandra Gómez/ Escambray)

Después de un primer encuentro, donde la aceptación sorprendió hasta a su organizadora —la joven Adriana Alfonso—, se decidió que el último martes de cada mes la ciudad del Yayabo acogiera la feria de intercambio de libros.

En su segunda ocasión, la sede del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), de Sancti Spíritus, volvió a asombrarse de la cantidad de personas, de diferentes generaciones, que llegaron a fin de traer o llevarse ejemplares diversos.

La feria de intercambio de libros se suma a las acciones que el Comité Provincial de la Uneac realiza en homenaje a los 65 años de la organización y al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro.

RELACIONADO CON:

Lisandra Gómez Guerra

Texto de Lisandra Gómez Guerra
Doctora en Ciencias de la Comunicación. Reportera de Radio Sancti Spíritus y corresponsal del periódico Juventud Rebelde. Especializada en temas culturales.

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2026