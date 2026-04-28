Un encuentro diferente con la literatura (+fotos)

Ya es un hecho que cada último martes de cada mes la sede del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, (Uneac), de Sancti Spíritus, acoja la feria de intercambio de libros

La iniciativa ha sido muy bien acogida por diferentes generaciones de espirituanos. (Fotos: Lisandra Gómez/ Escambray)

Después de un primer encuentro, donde la aceptación sorprendió hasta a su organizadora —la joven Adriana Alfonso—, se decidió que el último martes de cada mes la ciudad del Yayabo acogiera la feria de intercambio de libros.

En su segunda ocasión, la sede del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), de Sancti Spíritus, volvió a asombrarse de la cantidad de personas, de diferentes generaciones, que llegaron a fin de traer o llevarse ejemplares diversos.

La feria de intercambio de libros se suma a las acciones que el Comité Provincial de la Uneac realiza en homenaje a los 65 años de la organización y al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro.