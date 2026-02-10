Transporte en Sancti Spíritus refuerza labor en puntos de embarque

La voluntad de los choferes que circulan con capacidades disponibles en carros estatales u otros medios resulta vital para apoyar la transportación de pasajeros ante el déficit de combustible

Más del 40 por ciento de los pasajeros que se mueven internamente en la provincia se hace a través de los puntos de embarque. (Foto: Archivo Escambray)

De forma directa impacta en la transportación de pasajeros las severas limitaciones con el combustible, razón por la cual la dirección de la Empresa Provincial de Transporte en Sancti Spíritus llama a los choferes de carros administrativos o de otros medios a que colaboren con la recogida de viajeros en los denominados puntos de embarque de la provincia.

Así lo ratificó a Escambray Alberto Martínez García, director de dicha entidad, quien afirmó que, con vistas a perfeccionar la labor de estos sitios, unos 32 en toda la provincia, se orientó reforzar con la presencia de funcionarios del sector y otros inspectores los principales puntos, para que sea más efectiva la gestión de embarque de quienes necesitan trasladarse dentro del territorio.

Explicó que por esta vía se mueve alrededor del 40 por ciento de los viajeros de la provincia, entre las 6:00 a.m. y las 4:00 p.m., que es el horario de labor de los inspectores.

Martínez García informó que los puntos de mayor afluencia de la población, como los radicados en las salidas desde la cabecera provincial para Jatibonico, Yaguajay, Cabaiguán y Trinidad, se refuerzan con dos inspectores populares, personal administrativo del sector y los llamados inspectores integrales del Transporte, sobre todo porque esta vía de transportación resulta vital en estos momentos en que están suspendidas las salidas por ómnibus hacia otros municipios.

Por tanto —aclaró el propio director— el llamado es también a los conductores de vehículos estatales que pasan por estos sitios para que contribuyan con el traslado de los pasajeros hacia diferentes destinos, como una vía que en estos momentos es de gran importancia y muestra una alta demanda, al ser la única que queda activa para asegurar el traslado entre los diferentes territorios espirituanos.

De igual forma, destacó Martínez García, la presencia de los inspectores integrales e, incluso en determinados momentos de algún miembro del cuerpo de la motorizada de la Policía Nacional Revolucionaria, le imprime mayor rigor al hecho de que los conductores estatales paren a recoger personas en los diferentes puntos de embarque, porque ellos sí tienen facultades para solicitar la hoja de ruta donde debe estar plasmado el lugar de destino de ese vehículo, por si alguno se niega a colaborar. Asimismo, se están situando algunos fuera de las salidas para verificar si hay carros con capacidades disponibles y, de ser así, retornarlos para que recojan a los posibles pasajeros.