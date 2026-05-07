Transporte espirituano reajusta sus servicios

La medida responde a los bajos niveles de combustible con que cuenta la provincia y al objetivo de mantener servicios vitales con los pocos recursos disponibles

Los ecomóviles mantienen sus servicios en los municipios de Trinidad, Yaguajay, Cabaiguán y Sancti Spíritus. (Foto: Oscar Alfonso/ACN)

La Dirección de Transporte de la Administración Provincial del Poder Popular anunció este miércoles una serie de reajustes y suspensiones a los servicios de traslado de pasajeros. La nota aclara que la decisión responde a la poca disponibilidad de combustible con que cuenta el territorio y a la necesidad de mantener servicios vitales.

La conexión de la provincia con la ciudad de La Habana se mantiene por el momento, con una salida diaria a la 1:00 a.m. y regreso a las 2:40 p.m., según precisa la información.

El director de la Empresa Provincial de Transporte, Alberto Martínez García, declaró a Escambray que a partir de este jueves 7 de mayo queda suspendido el servicio de ómnibus entre los municipios y la cabecera espirituana, así como el interurbano en la ciudad de Sancti Spíritus. Tambíén se detienen los viajes hacia las comunidades de Paredes, Guasimal y Tunas de Zaza.

Aclaró, además, que el traslado del personal médico hacia los hospitales provinciales continúa como hasta el momento.

En el caso de los medibús dentro de la provincia y los que viajan hasta Santa Clara y la capital del país, tampoco tienen afectación.

El director de Transporte Escolar, en tanto, anunció que en las próximas horas se tomarán decisiones de conjunto con la dirección de Educación y las autoridades del territorio.

José Lorenzo García, al frente de la Dirección de Transporte de la Administración Provincial, informó a este medio de prensa que con los recursos disponibles se garantizan los movimientos de alimentos relacionados con la canasta básica y el consumo social, así como el traslado de los pacientes de hemodiálisis.

El directivo precisó que los ecomóviles mantienen sus servicios en los municipios de Trinidad, Yaguajay, Cabaiguán y Sancti Spíritus.

Lorenzo García recordó a Escambray que, como se había anunciado anteriormente, se espera a finales del mes en curso el arribo al territorio de 10 autos eléctricos con autonomía para más de 400 kilómetros por carga. Estos vehículos serán destinados al sistema de Salud del municipio de Trinidad.

De igual manera, deben recibirse 10 triciclos eléctricos que serán operados por la Empresa Provincial de Transporte para prestar servicios en los municipios de Jatibonico y Fomento.