Tras desconexión total del SEN, Sancti Spíritus busca activar microislas

Todos los centros vitales están operando con sus grupos electrógenos de emergencia, aunque sin enlaces en microsistema

Tras la nueva desconexión del Sistema Eléctrico Nacional ocurrida al mediodía de este lunes, en Sancti Spíritus se buscan opciones para abastecer de combustible a los grupos electrógenos diésel y fuel oil en el menor tiempo posible.

De acuerdo con Mirelis Bernal García, directora de la Unidad Empresarial de Base Atención al Cliente de la Empresa Eléctrica Provincial, esta acción permitirá conformar las denominadas microislas y restablecer el servicio en los hospitales provinciales Camilo Cienfuegos y José Martí, que son las principales prioridades del territorio.

Tras la desconexión total del SEN ocurrida este lunes a las 12 y 4 minutos de la tarde, la provincia de Sancti Spíritus se encuentra en generación cero y no ha logrado aún activar los microsistemas o islas eléctricas, aclaró la propia fuente.

Explicó además que en el territorio espirituano se buscan opciones para abastecer de combustible a los grupos electrógenos diésel y fuel oil en el menor tiempo posible.

De acuerdo con Bernal García, en estos momentos no existe disponibilidad de combustible en los municipios espirituanos, una situación que obliga a reorganizar urgentemente su distribución.

La directiva informó que se gestiona el traslado de combustible desde Yaguajay para lograr el funcionamiento de los grupos electrógenos de fuel oil en Cabaiguán y en la cabecera provincial. Esta acción, precisó, permitirá conformar las denominadas microislas y restablecer el servicio en los hospitales provinciales Camilo Cienfuegos y José Martí, que son las principales prioridades del territorio.

Todos los centros vitales están operando con sus grupos electrógenos de emergencia, aunque sin enlaces en microsistema, agregó la fuente. Bernal García señaló que los hospitales son centros vulnerables, pues sus grupos electrógenos no cuentan con la cobertura completa para mantener los servicios vitales que necesitan.

La directiva precisó que, por el momento, será imposible brindar servicio a las estaciones de bombeo de agua y que hacer un pronóstico sobre el restablecimiento sería incorrecto, dada la complejidad de la situación.

El principal desafío en las próximas horas pasa por garantizar el combustible que permita activar las primeras microislas y sostener con electricidad los servicios imprescindibles de Sancti Spíritus.