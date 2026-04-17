Tras tregua entre Israel y Líbano, Irán anuncia apertura del estrecho de Ormuz para buques comerciales

Desde la Cancillería iraní indicaron que han acogido con calidez el anuncio del alto el fuego en la nación árabe, señalando que Teherán “ha subrayado constantemente la necesidad imperiosa de un alto el fuego simultáneo en toda la región, incluido el Líbano”

Estrecho de Ormuz. (Foto: Archivo)

El canciller de Irán, Abbas Araghchi, informó que el estrecho de Ormuz ha sido «totalmente abierto» para buques comerciales, luego de que se anunciara el alto el fuego entre Israel y el Líbano.

“En consonancia con el alto el fuego en Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de tregua, siguiendo la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Marina de la República Islámica de Irán”, escribió Araghchi en X.

Previamente, desde la Cancillería iraní indicaron que han acogido con calidez el anuncio del alto el fuego en la nación árabe, señalando que Teherán “ha subrayado constantemente la necesidad imperiosa de un alto el fuego simultáneo en toda la región, incluido el Líbano”.

Israel y el Líbano pactaron el cese de hostilidades el jueves en Washington D.C., tras más de 6 semanas de enfrentamientos en territorio libanés, anunció el presidente de EE.UU., Donald Trump. Se trata de una tregua de 10 días.

(Con información de RT en Español)