Cuba desarrolla con éxito ensayos clínicos oncológicos

El plan del estudio fue elaborado con un nuevo programa con los elementos clave para su implementación y sostenibilidad, incluyendo indicadores de evaluación, instrumentos de recolección de datos y procedimientos normalizados de operación

Cuba exhibe resultados tangibles tras implementar un programa para conducir ensayos clínicos oncológicos en la Atención Primaria de Salud (APS).

El plan del estudio fue elaborado con un nuevo programa con los elementos clave para su implementación y sostenibilidad, incluyendo indicadores de evaluación, instrumentos de recolección de datos y procedimientos normalizados de operación adaptados a este nivel asistencial.

El mismo fue realizado en tres etapas cuyo procedimiento metodológico, incluyó un estudio longitudinal, prospectivo y analítico entre enero de 2010 y agosto de 2023, durante la realización de dos ensayos clínicos de fase IV, abiertos, no controlados, no aleatorizados y multicéntricos.

Estos ensayos -según un comunicado- se llevaron a cabo para evaluar la vacuna terapéutica CIMAvax-EGF® en centros de la APS y se inscribieron en el Registro Público Nacional de Ensayos Clínicos.

El programa fue validado por expertos durante las tres fases de ejecución: piloto, replicación y generalización.

En cada una de las fases, los indicadores se compararon con estándares de aceptación y con un historial de la atención secundaria. La fase piloto demostró viabilidad, mientras la replicación permitió ajustes.

El resultado está aplicado en 119 policlínicos, donde se acondicionó la infraestructura y se capacitó al personal según las Buenas Prácticas Clínicas.

También se organizó el manejo electrónico de datos, la determinación de biomarcadores y la distribución de los productos en investigación.

Tras la implementación, todos los indicadores mejoraron, siendo comparables o superiores a los estándares propuestos y a los resultados históricos de la atención secundaria.

Fue demostrada la efectividad del programa y su impacto positivo en la supervivencia, la calidad de vida y la satisfacción con los cuidados en pacientes con cáncer de pulmón avanzado, validando la APS como un espacio viable para la investigación oncológica de calidad.

En el trabajo se evaluó, además, el impacto real en el bienestar de los pacientes, para ello se empleó el concepto de Años de Vida Ajustados por Calidad (QALY, por sus siglas en inglés).

Esta unidad de medida sintetiza los dos principales resultados del programa: la supervivencia y la calidad de vida.