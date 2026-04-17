Angola garantiza condiciones para visita del Papa León XIV

Las autoridades de la nación africana confirmaron que todas las condiciones están creadas para recibir al líder de la Iglesia Católica, quien tiene un programa en el país hasta el 21 de abril con actividades en tres provincias

Reunión final de la comisión gubernamental creada para la organización de la visita del papa León XIV. (Foto: PL)

El presidente de Angola, João Lourenço, encabezó este viernes la reunión final de la comisión gubernamental creada para la organización de la visita del papa León XIV, que llega este sábado a Luanda procedente de Camerún.

La ministra de Estado para Asuntos Sociales, Maria do Rosário Bragança, aseguró a la prensa luego del encuentro que todas las condiciones están creadas para recibir al líder de la Iglesia Católica, quien tiene un programa en el país hasta el 21 de abril con actividades en tres provincias.

Bragança destacó el compromiso de las instituciones involucradas en la preparación del viaje, que debe convertirse en un momento de paz, armonía y fraternidad entre los angoleños, sostuvo.

“Es fundamental que la recepción sea un éxito y que los mensajes de Su Santidad se interioricen, contribuyendo al fortalecimiento de los valores morales en la sociedad”, dijo la ministra de Estado, quien remarcó la doble condición del sumo pontífice, que además de líder espiritual es jefe de Estado.

Aprovechó la oportunidad para aclarar que en la provincia de Luanda se tomarán medidas relacionadas con el tránsito, pero no está establecida la suspensión de las actividades.

Esto sólo se aplicará en la provincia de Lunda Sur el lunes 20 de abril, cuando el papa se traslada hacia ese territorio y, además de visitar un hogar de ancianos en Saurimo, oficiará una misa a la que se espera la asistencia de unas 40 mil personas.

La agenda de León XIV se iniciará mañana, con la llegada prevista para las 15:00, hora local, y posteriormente debe tener un encuentro con el presidente, João Lourenço.

Más tarde dialogará con representantes de la sociedad civil, el cuerpo diplomático acreditado en el país y autoridades nacionales, donde se calcula que participen unos 400 invitados, y cierra la jornada sabatina con una reunión privada con los obispos angoleños.

El domingo 19 tendrá lugar una misa en el barrio de Kilamba, en la capital, para la cual se dispusieron transportes colectivos gratuitos desde diversos puntos de Luanda.

A la liturgia se espera la asistencia de alrededor de un millón de personas, por lo que aun cuando están creadas las condiciones de seguridad y desde el punto de vista de la atención de salud, los organizadores recomendaron a la población llevar agua y alimentos ligeros, pues serán muchas horas de espera.

El domingo el papa viajará hasta el santuario de la virgen María de Muxima, patrona de Angola, donde acompañará a los peregrinos en el rezo del rosario.

El lunes, tras el regreso de Saurimo, sostendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, consagrados y agentes pastorales en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima en Luanda; en tanto la partida está marcada para el martes en la mañana, rumbo a Guinea Ecuatorial.

Esta es la tercera visita de un papa a Angola, pues anteriormente lo hicieron Juan Pablo II (junio de 1992), y Benedicto XVI (marzo de 2009).