Tres municipios espirituanos fortalecen sanidad animal y servicios veterinarios

La iniciativa, respaldada por el MINAG, la FAO y la Unión Europea, beneficia a productores de seis municipios, entre ellos, tres espirituanos

Foto: FAO

Los servicios veterinarios de seis municipios del centro de Cuba han fortalecido su capacidad para atender la salud y reproducción animal, acercando servicios especializados a los productores y mejorando las condiciones para una gestión más eficiente de los rebaños, como parte de la Iniciativa Apoyo estratégico a la seguridad alimentaria sostenible en Cuba.

Este proyecto -«implementado por el Ministerio de Agricultura (Minag), con la asistencia técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el financiamiento de la Unión Europea»- forma parte del componente Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión del Conocimiento para la Seguridad Alimentaria en Cuba (CONSAS), del Programa País SAS Cuba.

Según refiere la FAO en su sitio web, «el objetivo de la iniciativa es aumentar la producción de alimentos de alto valor proteico y nutricional en los sistemas alimentarios locales, a partir del fortalecimiento de capacidades en el manejo, reproducción y alimentación del ganado menor, así como en los servicios de asistencia técnica veterinaria y sanidad animal».

Para ello las intervenciones se desarrollaron en los municipios de Santa Clara, Placetas, Remedios, Sancti Spíritus, Yaguajay y Taguasco; y como resultado, 115 productores recibieron asistencia técnica, se realizaron 219 diagnósticos clínico-reproductivos y más de 11 800 animales se beneficiaron de acciones veterinarias y de mejoramiento reproductivo.

La web de la FAO precisa, además, que «en el marco del proyecto CONSAS, se trabaja en la revitalización y fortalecimiento de los servicios de asistencia técnica veterinaria y sanidad animal en la cadena de ganado menor, incluyendo la adquisición de equipos nuevos especializados y medicamentos veterinarios clave».

De acuerdo con especialistas vinculados a la iniciativa, los resultados fortalecen las capacidades territoriales para una gestión más eficiente de la ganadería y contribuyen a la sostenibilidad de los sistemas productivos, en línea con los esfuerzos del país para incrementar la producción nacional de alimentos.