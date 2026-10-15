Magalys Pedrero dedica su premio de la FAO a las mujeres cubanas

La cubana Magalys Pedrero Basulto manifestó sentirse orgullosa y feliz por haber sido premiada entre las 100 Heroínas de la FAO.

“Es un reconocimiento para nosotras, las mujeres, que tanto esfuerzo hacemos por mejorar la alimentación de nuestro pueblo; es maravilloso, yo me siento muy feliz y me siento honrada de estar entre las 100 heroínas del sistema agroalimentario y en el desarrollo rural, y mucho más por ser una mujer cubana”, expresó en declaraciones a Prensa Latina en Roma.

Nacida en la oriental provincia cubana de Camagüey, Pedrero Basulto es una pionera en el desarrollo de la agricultura urbana, suburbana y familiar, ámbito en el que fundó y dirigió una iniciativa reconocida por sus resultados productivos y su sostenibilidad.

Bajo su dirección, el organopónico que gestiona obtuvo la condición de Referencia Nacional y el reconocimiento como el mejor de su tipo en el municipio de Camagüey, destacó la FAO.

La agricultora dedicó el reconocimiento de la FAO a todas las mujeres cubanas que hoy trabajan en el campo, “a pesar de las dificultades que hoy tenemos para producir, se lo dedico a ellas, a mi familia, a mi hija, a mis padres que han sido mi pilar para yo poder hacer mi trabajo con tanto esfuerzo”.

Asimismo, significó el papel de sus trabajadores durante 36 años de labor en la agricultura. “He contado con compañeros muy valiosos, unos que se han ido, se han muerto, otros se han jubilado, y se los quiero dedicar también a ellos, porque sin ellos yo no sería hoy la persona que soy”, apuntó.

A partir de su experiencia, subrayó que la agricultura urbana y familiar ha desempeñado un papel muy importante en Cuba y ha sido recibida con gran aceptación desde hace cerca de cuatro décadas.

Explicó que a través de ella se eliminó el traslado a largas distancias de las producciones, en especial de los vegetales que se deben consumir frescos y no deben ser maltratados.

“Entonces la agricultura urbana ha contribuido a eso, independientemente de que se han convertido en jardines dentro de las ciudades”, expresó.

La Heroína de la FAO cubana significó que todas esas bondades de la agricultura urbana el pueblo las aprecia, las disfruta. “Va allí a los lugares a comprar los productos que nosotros ofertamos, porque son de muy alta calidad”, comentó.

Manifestó que si ella tuviera la oportunidad de trasladar una petición concreta a la FAO y a los organismos que apoyan la agricultura familiar desde Cuba, sería que “continuaran apoyando al pueblo cubano, a las mujeres cubanas, a todos los que estamos en la agricultura, porque con este férreo bloqueo, producir no es nada fácil”.

“Nos hemos tenido que crecer demasiado, porque nuestro pueblo necesita alimentos y nosotros, los agroalimentarios, jugamos un papel fundamental en esta tarea; y necesitamos mucho apoyo, mucho apoyo de todas las organizaciones y de otros pueblos para nosotros poder salir de esta situación concreta que hoy tenemos”, puntualizó.

Pedrero Basulto subrayó su convencimiento de que el pueblo de Cuba va a salir adelante ante las adversidades que hoy enfrenta el país, provocadas por el bloqueo estadounidense.

“Estamos convencidos de que vamos a triunfar, que estamos triunfando y que siempre lo vamos a hacer porque el pueblo cubano y las mujeres cubanas somos valientes, emprendedoras, trabajadoras y no nos detenemos ante nada”, señaló.

En opinión de Pedrero Basulto, “todas las mujeres cubanas somos heroínas, lo puedo decir así con toda la seguridad del mundo, en todos los frentes y en todos los lugares que hay una mujer cubana desarrollándose, allí no falla nada, a pesar de las dificultades que hoy tenemos y que sabemos que vamos a salir de ellas”, concluyó.