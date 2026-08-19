Trinidad recibió al embajador de la República Árabe de Egipto en Cuba (+fotos)

En intercambio con las autoridades del Gobierno en el municipio, el diplomático reconoció las potencialidades de la ciudad en las esferas del turismo, la cultura y la agricultura. También ratificó la solidaridad con el pueblo cubano y condenó el bloqueo de Estados Unidos

El diplomático egipcio (al centro) expresó que el Gobierno de su país está abierto a la cooperación con las provincias y municipios cubanos. (Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray)

“Además del mensaje político y de solidaridad, queremos demostrar el deseo de cooperar con Cuba”, expresó el embajador de la República Árabe de Egipto en la isla, el Excelentísimo Señor Sherif Reda Ahmed Shehat, en intercambio con las autoridades de Trinidad, a donde llegó como parte de su visita oficial a la provincia de Sancti Spíritus.

El diplomático fue recibido en la sede de la Oficina del Conservador de la Ciudad y el Valle de los Ingenios por Tania Gutiérrez Fontanills, presidenta de la Asamblea del Poder Popular, y Ernesto Borges Medina, intendente del municipio.

Durante el encuentro, el embajador egipcio conoció detalles sobre la historia de esta urbe y sus valores patrimoniales, además de los principales renglones económicos y productivos.

El distinguido visitante expresó sentirse muy agradecido por la cálida acogida en Trinidad, donde constató potencialidades de cooperación en tres ejes fundamentales: turismo, cultura y agricultura.

Sobre el bloqueo, dijo que es el principal responsable de carencias que hoy sufre el pueblo cubano, del que elogió su laboriosidad y espíritu de resiliencia.

Tras un recorrido por el Centro Histórico de la villa, Ahmed Shehat sostuvo un breve encuentro de trabajo con especialistas de la Dirección de Desarrollo Municipal, quienes presentaron algunos de los proyectos locales.

Es bueno conocer elementos esenciales y específicos que nos permitan materializar esta ayuda”, manifestó el diplomático, quien también propuso el intercambio sostenido en Trinidad como experiencia piloto de la cooperación en las municipalidades cubanas por parte del gobierno egipcio, en tanto ratifico su disposición de ayudar en estos momentos difíciles a la nación caribeña.