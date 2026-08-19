Cuba recibe a diplomáticos expulsados de República Dominicana y denuncia presión de Washington

Esta no es la primera vez que el gobierno dominicano se alinea a la política hostil y la escalada agresiva de Estados Unidos contra la isla

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Cuba recibió este martes a los 10 diplomáticos expulsados de República Dominicana en una ceremonia celebrada en la sede de la Cancillería cubana, donde la vicecanciller Josefina Vidal advirtió que la medida responde a la escalada de Washington para aislar a la isla.

Vidal afirmó que “las autoridades dominicanas no han sido capaces de presentar una sola razón que justifique tal decisión, porque no existe. Se ha puesto en evidencia, por tanto, que no han hecho más que plegarse a las presiones del gobierno estadounidense”.

La viceministra de Relaciones Exteriores subrayó que la medida forma parte de la escalada agresiva de Washington, que en su “empeño desesperado por intentar aislar a nuestro país, pretende anular la solidaridad con esta isla cercada, bloqueada y acosada, y dañar los vínculos de Cuba con los pueblos latinoamericanos y caribeños”.

Vidal destacó que el gobierno dominicano conoce bien la valía y la profesionalidad de los diplomáticos cubanos, “que siempre han actuado en estricto apego a las disposiciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y a las leyes y regulaciones de ese país”.

La decisión, precisó, se tomó en momentos en que Cuba, el mundo y los amigos en República Dominicana han estado celebrando el centenario del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, quien durante sus estudios en la Universidad de La Habana fue presidente de la Asociación de Solidaridad con ese país.

“Hay gobiernos que sucumben a los designios del imperio y renuncian a sus propios intereses nacionales, pero sabemos de la resistencia de nuestros pueblos y confiamos en que estos, como siempre, sabrán librar las batallas por la justicia, la paz, la dignidad, la solidaridad y la hermandad”, afirmó Vidal.

Por su parte, el vicecónsul Odin Ysla Hernández, en representación de los funcionarios expulsados, señaló que la notificación de la Cancillería dominicana llegó a solo 48 horas de conmemorarse el centenario del natalicio de Fidel Castro, y calificó la decisión de “injustificada”.

El diplomático recordó que el 13 de agosto se desarrolló en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo una gala político-cultural dedicada a la vida y ejemplo del líder cubano, con la asistencia de más de 1.100 amigos de Cuba en representación del pueblo dominicano.

“Qué orgullo sentimos de ser mujeres y hombres de Fidel. Esos que levantamos la bandera de la estrella solitaria ante cada logro y esfuerzo de nuestros deportistas”, afirmó, al referirse al tercer lugar obtenido por la delegación cubana en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Santo Domingo.

Tras conocer la decisión, la Cancillería cubana recordó en un comunicado divulgado el 13 de agosto que esta no es la primera vez que el gobierno dominicano se alinea a la política hostil y la escalada agresiva de Estados Unidos contra la isla.

Como pruebas de esa postura, mencionó la exclusión de Cuba de la postergada X Cumbre de las Américas y el cambio de voto de República Dominicana sobre la resolución cubana contra el bloqueo en la Asamblea General de la ONU.