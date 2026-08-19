Trump anuncia pausa en golpe arancelario contra Canadá

«He suspendido los aranceles del 50 % contra Canadá, que debían entrar en vigor mañana por la mañana, por un período de tres días», indicó el mandatario

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este 19 de agosto que de momento pone en pausa los aranceles adicionales de 50 % que tenía pensado imponer contra mercancías procedentes de Canadá.

«He suspendido los aranceles del 50 % contra Canadá, cuya entrada en vigor estaba prevista para mañana por la mañana, por un período de tres días, dado que Canadá y EE.UU., siempre que se ultimen los documentos, ¡han llegado a un acuerdo!», escribió el mandatario en Truth Social.

«¡El gran oleoducto Keystone XL, que hace tiempo fue sepultado por el ‘somnoliento’ Joe Biden, podría resucitar!», manifestó, sin proporcionar más detalles a respecto.

Golpe arancelario contra Canadá

En julio, Trump anunció una ronda de aranceles adicionales de 50 % contra mercancías procedentes de Canadá, al considerar que su vecino del norte le impone «un trato discriminatorio» a «los productos estadounidenses».

En particular, la medida, que fue presentada como «compensatoria» de supuestas asimetrías comerciales, iba dirigida a automóviles, productos lácteos y bebidas alcohólicas, pero dejaba por fuera productos del sector energético, potasa, minerales críticos, así como otros rubros sobre los que ya pesan gravámenes, en una lista que incluye acero, aluminio, cobre, camiones y automóviles destinados a la agricultura, maderas y tablones.