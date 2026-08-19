Situación en Ceuta caldea los ánimos en la política española

La Comisión Europea remarcó que todas las personas que invadieron ilegalmente a Ceuta deben ser retornadas a Marruecos

Casi 80 000 personas entraron ilegalmente a territorio español el pasado 30 de julio.

El ambiente de crispación alrededor de Ceuta condiciona hoy la vida política en España, con el añadido de la exigencia de la UE del retorno a Marruecos de todos los migrantes ilegales.

Aun en período vacacional por el verano, el Gobierno y la oposición entraron desde el pasado 30 de julio, con el ingreso irregular de casi 80 mil personas a Ceuta, en un choque permanente sin visos de tranquilizarse.

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, del conservador Partido Popular (PP), no ha cesado de criticar al Ejecutivo día tras día, después de recibir de forma sucesiva al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y a varios de sus ministros.

Vivas fue a la residencia de verano a Mallorca a entrevistarse con el rey Felipe VI, quien se interesó por la situación y prometió visita a la ciudad autónoma sin precisar fecha.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, recalcó que la administración central está en «permanente contacto» con Vivas, y que ambos apuestan por la colaboración.

«Todo lo que tiene que ver con habilitar espacios y con dar respuesta a esta situación pasa ineludiblemente por la colaboración entre administraciones y eso es en lo que yo estoy y en lo que también encuentro al señor Vivas», señaló Saíz en entrevista con Radio Nacional de España.

Empero, la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, remarcó que todas las personas que invadieron ilegalmente a Ceuta deben ser retornadas a Marruecos, incluidos los menores extranjeros no acompañados.

«Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados», apuntó el portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammert.

Mientras, el Ministerio de Juventud e Infancia informó que labora en el traslado urgente a la Península de 500 niñas migrantes que se encuentran en Ceuta, dentro de un plan integral de choque coordinado con la ciudad autónoma.

«Este plan incluye el real decreto-ley para la acogida vinculante y solidaria por parte de todas las Comunidades Autónomas o el acogimiento familiar, pero también otras fórmulas que permita agilizar la acogida», indicó la fuente.

Pese a las reiteradas expresiones de figuras del Gobierno español ensalzando la cooperación de Rabat, analistas locales y expertos en temas internacionales, señalan que como mínimo, la pasividad de Marruecos alentó la llegada de 72 mil personas a Ceuta el pasado 30 de julio.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, recibió el respaldo casi unánime de la opinión pública cuando recalcó hace dos días que Ceuta y Melilla son “españolísimas” y “no se les toca”.

Por otro lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, realiza hoy su segunda visita a Ceuta, como parte de una ofensiva de la oposición contra la actuación de Sánchez y su Gobierno.