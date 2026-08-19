La guerra demostró que Estados Unidos ni siquiera puede defender sus propias bases

The Washington Post reportó que el país norteamericano considera la posibilidad de reconfigurar su presencia militar en Oriente Medio tras el conflicto con la República Islámica

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, reflexionó sobre la incapacidad de EE.UU. para defender sus propias bases militares desplegadas en Oriente Medio ante los ataques iraníes de represalia en los últimos meses.

«Las guerras recientes demostraron que los países que no contaban con bases militares estadounidenses sufrieron menos daños; mientras que las bases extranjeras fueron incapaces de defender siquiera sus intereses frente a los ataques de la resistencia», aseveró el alto diplomático en una entrevista con medios locales.

Por otra parte, Araghchi indicó que un nuevo enfoque de seguridad en la región deberá basarse en la «seguridad colectiva» y en la resolución de los desequilibrios económicos, ya que, según sus palabras, «sin una cooperación integral, no será posible una paz duradera en el golfo Pérsico».

Reconfiguración de la presencia militar de EE.UU.

Entre tanto, The Washington Post reportó que EE.UU. considera la posibilidad de reconfigurar su presencia militar en Oriente Medio después de la guerra contra Irán.

El Departamento de Guerra estaría evaluando la conveniencia de retirar tropas de los países del golfo Pérsico, donde grandes bases estadounidenses sufrieron ataques iraníes durante varios meses. Según el medio, el daño causado a estos objetos «ha propiciado una oportunidad única en una generación» para que el Pentágono reconsidere su presencia en la región. Al mismo tiempo, Washington no planearía reconstruir las bases tal como estaban antes del conflicto, señaló una de las fuentes.

De acuerdo con el medio, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) despliega normalmente alrededor de 40.000 militares en casi 20 instalaciones ubicadas en un área que va desde Jordania hasta Omán. Desde comienzos de este año, Washington ha trasladado además a la región buques, cazas, sistemas de defensa aérea y otros equipos bélicos escasos.

Las mayores bases de EE.UU. están situadas en el golfo Pérsico. Así, la base de la Quinta Flota estadounidense se ubica en Bahréin, mientras que en otros países, entre ellos Kuwait, se hallan equipos de las fuerzas terrestres y de la Fuerza Aérea.