Un emprendimiento con identidad (+fotos)

La mipyme, enclavada en el municipio de Yaguajay, convierte un recurso endógeno en materiales y elementos para la construcción

Las piedras calizas son la materia prima fundamental de la pequeña industria. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

En las cercanías del poblado de Mayajigua, en el norteño municipio de Yaguajay, abundan desde siempre las rocas calizas. A partir de este recurso natural, la mipyme CALYPM elabora materiales de la construcción y otros productos.

Cuentan los vecinos que en la década del 40 del pasado siglo se montó una máquina capaz de moler las piedras con el objetivo fundamental de hacer cal, que en aquellos tiempos se empleaba en las mezclas para construir.

Así, el asentamiento poblacional fue creciendo alrededor de la actividad de picar las rocas, al punto de que se comenzó a nombrar al lugar La Picadora.

«Para nosotros es un orgullo que en nuestra comunidad tengamos una pequeña industria que realice esta actividad empleando las rocas, una labor identitaria de este sitio», asegura José Ángel Rodríguez, delegado de la circunscripción.

Según su opinión, el beneficio es doble porque, en primer lugar, para una zona alejada como esta es una garantía tener materiales para poder construir y también porque ha generado empleos para los pobladores de la demarcación.





CALYPM produce pinturas con una variada paleta de colores y tonalidades.

Morteros, polvo de piedra, bloques, adoquines y hasta pinturas acrílicas engrosan la lista de ofertas.

«Además de las producciones, nuestro emprendimiento participa en el programa de construcción de viviendas subsidiadas, en colaboración con la dirección de la Vivienda y el Gobierno del municipio», comenta Jorge Félix Rivero Ruiz, económico de la mipyme.

Sin embargo, desde hace algunos meses ese tipo de obras están prácticamente paralizadas por la difícil situación económica del país.

«De no ser por la difícil situación que atraviesa el país, nuestra mipyme podría duplicar sus niveles productivos», asegura el económico de la entidad.

«Otra de las grandes problemáticas que enfrenta la pequeña empresa es la falta de fluido eléctrico —agregó—. Si no estamos parados completamente es porque aquí la gente trabaja a la hora que venga la electricidad».

Uno de los productos estrella de CALYPM es la pintura, con una amplia variedad de colores y tonalidades, pero ahora también afectada por la dependencia de sustancias que se importan.

Según el económico, en estos momentos apenas se producen al día 200 litros de pintura y unos 400 bloques.

Con más de 10 años de experiencia, la mipyme ha ampliado su cifra de clientes, más allá de los límites del municipio y la provincia.

CALYPM es una muestra de cuánto se puede hacer utilizando los recursos que se tienen a mano, a pesar de las adversidades.