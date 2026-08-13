Un encuentro con Fidel y Sancti Spíritus

En el libro El candil que nos acompaña se disfruta de una veintena de materiales periodísticos que nos develan momentos inolvidables entre el Comandante en Jefe y esta tierra

En el libro se incluyen numerosas anécdotas de Fidel durante sus visitas a Sancti Spíritus. (Foto: Archivo de Escambray)

No hay otra mejor forma para conocer a Fidel Castro —el de carne y hueso— que sumergirse en la veintena de materiales periodísticos entrelazados por un finísimo hilo conductor: El candil que nos acompaña. Es esa la más reciente conquista editorial de este periódico, Escambray.

En cada línea brota la humildad, grandeza, la necesidad de extender la mano a la persona más común encontrada a su paso, la frase salvadora ante contratiempos lógicos, y no tanto, la risa incontrolable frente a los niños, el consejo de padre… Es ese el Comandante en Jefe que nos presenta el texto, bajo el sello Verde Olivo, en 2019 y reeditado por Luminaria, precisamente en este, el año de su centenario.

“Nadie más autorizado que el colectivo de Escambray para desempolvar los recuerdos del paso de Fidel por Sancti Spíritus, a manera de compilación. Porque ese equipo de reporteros, cronistas y articulistas briosos y valientes, plumas respetables, ha aprendido bien la lección fidelista del recorrer, el conocer y el palpar, de tener los oídos y los ojos bien pegados a la gente”, expone en el prólogo José Alejandro Rodríguez, Premio Nacional de Periodismo José Martí (2013).

Y no exagera. Primero, porque el compilador de esas páginas es Juan Antonio Borrego, el eterno Quijote de Escambray. No solo lo soñó. Sedujo y enamoró al resto de su colectivo. Como lo demostró siempre, tuvo el preciso olfato para seleccionar cada escrito. Disfrutó cada instante de la gestación de una idea convertida en prioridad profesional. Por tanto, dirigió durante meses, además de un periódico, una verdadera proeza: contar en un libro los vínculos enraizados por muchos años y acciones del Gigante de Birán con Sancti Spíritus.

Tampoco, José Alejandro Rodríguez —firma insigne de Juventud Rebelde— exagera en sus reconocimientos al libro. El candil que nos acompaña permite escuchar muchas voces de pueblo: Mateo Ojeda Macías, el obrero que halló dándole forma a la carretera La Felicidad-Polo Viejo-Limones Cantero y a quien le borró la huella de haber nacido con labio leporino; Placidia Gómez, la pantrista del otrora coloso Uruguay; Rafael Daniel, el más intrépido de los periodistas conocidos; Roberto Caballero, proyectista de altos quilates; Pedro García, médico de cabecera de tantas generaciones…

“Son crónicas, entrevistas, testimonios y reportajes publicados por nuestro medio —reconoce Yoleisy Pérez Molinet, editora de la primera edición del texto—. Además, ofrece una minuciosa cronología de las visitas del Comandante en Jefe a esta tierra, testimonios gráficos de esos momentos y, sobre todo, el aliento de cariño y gratitud que le profesan los hijos de aquí”.

Demasiados valores para que en cada presentación del libro —tanto en Sancti Spíritus como en La Habana— conquiste a lectores de todas las generaciones.

El texto se comercializa a la velocidad de un clic.

“Fue esta la primera propuesta que tocó nuestras puertas tras lanzar la convocatoria de hacer una especie de colección de las provincias y sus vínculos con Fidel”, aseveró, tiempo atrás, la teniente coronel Ana Dayamín Montero, jefa del Departamento de Edición y Diseño de la Casa Editorial Verde Olivo.

Por tanto, Luminaria no dudó en este 2026 reeditarlo como sentido homenaje al Comandante en Jefe. En la misma, Arturo Delgado, editor de Escambray, asumió la lectura minuciosa de cada texto como si fuera la primera vez. Es también un reconocimiento a Borrego, quien dirigió por más de dos décadas al medio público espirituano.

“Nuestro colectivo está muy feliz con la publicación porque constituye un doble tributo. Es un texto muy valioso, de obligada consulta para los espirituanos; un verdadero regalo de Luminaria y ojalá que todos puedan leerlo y disfrutarlo”, declaró Pérez Molinet, tras conocer que ya se comercializaba la última versión.

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