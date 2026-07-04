Radio Sancti Spíritus innova y se reinventa

La emisora provincial espirituana impulsa algunos cambios radicales para este verano, enfocada en lo que ha dado en llamar Dimensión 360, que se comenzará a concretar desde este sábado 4 de julio

En Radio Sancti Spíritus se transmitirá más programación en vivo, con el fin de alcanzar nuevas dimensiones en la preferencia de sus públicos.

Mucho ha llovido durante los casi 104 años transcurridos desde el surgimiento de la radio en Cuba hasta los días de hoy. Según los anales de ese medio de difusión, la primera emisora que transmitió en la isla fue la 2LC de Luis Casas Romero, el ya bien lejano 22 de agosto de 1922.

Poco después, el 10 de octubre de ese propio año, ocurrió la primera transmisión de la PWX, considerada oficialmente como el inicio de la radiodifusión aquí. Y en este ya más de un siglo de existencia la evolución se ha convertido en un asidero imprescindible para sobrevivir.

Según los estudiosos, hasta la década del 30, la radio mantuvo una programación basada fundamentalmente en la información y el entretenimiento, pero poco tiempo después se convirtió, además, en un instrumento político con el fin de imponer patrones ideológicos y culturales convenientes para las clases en el poder.

Durante los años de la Revolución, su misión se ha concentrado en ofrecer una programación portadora de altas virtudes políticas, ideológicas, sociales, éticas y estéticas, al servicio del conocimiento, la cultura y la recreación; así como en defensa de los valores e intereses más sagrados de la nación.

Los acelerados avances tecnológicos y la evolución supersónica de las comunicaciones imponen hoy a la radio notables retos para subirse a la rueda de la historia y no perecer en este camino donde competencias no le faltan.

En ese sendero, Radio Sancti Spíritus impulsa algunos cambios radicales para este verano, enfocada en lo que ha dado en llamar Dimensión 360, que se comenzarán a concretar desde este sábado 4 de julio, con la reconfiguración de su dial.

Esta idea pretende transformar los patrones seguidos entre 1998 y este 2026: todo nacerá en la antena tradicional y transitará por un camino que incluye varias vías, canales y dimensiones como la página web, la aplicación oficial de la emisora, el canal de YouTube, el canal de WhatsApp, la red social Facebook y Telegram.

Los realizadores, escritores y directivos fraccionarán los programas para subir en audio a las redes los mejores momentos, crearán reels, shorts, videos promocionales y mucho más para conseguir una presencia multicanal completa.

Porque la radio pretende dejar de ser un producto aislado para convertirse en una experiencia transmedia, donde el programa no termina al apagar el micrófono; sino que se extiende más allá a través de un podcast, un reel en Instagram o un hilo en la red X.

Después, en un ángulo exacto de 360 grados, todo volverá al mismo punto de inicio con una nueva emisión de cada programa por la radio tradicional.

En los tiempos por venir, como en una especie de laboratorio donde la audiencia resulta principal protagonista, en Radio Sancti Spíritus se transmitirá más programación en vivo, con el fin de alcanzar nuevas dimensiones en la preferencia de sus públicos.

Con una imprescindible resiliencia, la emisora se adapta a los nuevos tiempos y esta llamada Dimensión 360 impulsa un vínculo mucho más sólido con los oyentes porque -a partir de ahora- la planta pretende estar en todas partes de una manera más cálida y cercana, sin reconocer límites entre los creadores y sus audiencias.

Según los diseñadores de esta novedad, la Dimensión 360 constituye una evolución del lenguaje y la identidad del medio, donde el sonido se convierte en el eje de una experiencia narrativa expandida y coherente; como una especie de nueva cara de una Radio Sancti Spíritus que innova y se reinventa.