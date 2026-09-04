Una joven a pie de obra

Asumir una jefatura dentro del sector de la construcción en Sancti Spíritus ha sido uno de los grandes retos de Rosalía Mollineda Obregón, joven arquitecta que sueña con la transformación de los espacios públicos

La joven arquitecta actualmente se encuentra al frente de la dirección técnica de la Empresa de Construcción y Montaje en Sancti Spíritus.

Su presencia sorprende por la juventud que emana y esa forma de conversar y contar que tienen las personas que encuentran placer en hablar y también escuchar a los más experimentados porque, a pesar de sus escasos 23 años, Rosalía Mollineda Obregón sabe que ser arquitecta implica diseñar, construir y supervisar estructuras que tienen para toda la vida el uso humano como propósito principal.

Eso lo aprendió en medio de su formación académica y tuvo la certeza recién graduada hace sólo un año, cuando la provincia se volcó de lleno a la construcción de tres grandes parques solares fotovoltaicos y estaba casi concluido el de Cabaiguán y comenzaba el montaje del ubicado en El Meso, en Jatibonico, una de sus experiencias dentro de la empresa que no le era del todo desconocida, a partir de la etapa de prácticas.

Parque Solar Fotovoltaico El Meso, en Jatibonico

“Era mi primera vez a pie de obra y fue una escuela por todo lo que pude aprender junto a los trabajos de laboratorio en la ENIA, donde se hizo un trabajo investigativo sobre los ensayos y calidad de los materiales a utilizar en las construcciones”.

Así, paso a paso, la muchacha de voz dulce y hablar pausado se adentró en un mundo con inversiones muy puntuales y una catarsis económica, algo que no le quitó sus sueños y aspiraciones bajo la mentoría del ingeniero civil y especialista técnico de la Empresa de Construcción y Montaje Armando Pérez.

Sin pensarlo mucho menciona su participación en el Fórum de Ciencia y Técnica y en la Jornada de la Calidad del pasado año para hablar de su tesis de grado, y los porqués de adentrarse en la identidad y conservación patrimonial de los sitios históricos de la ciudad de Sancti Spíritus.

Boulevar de la añeja villa de Sancti Spíritus

¿Por qué los espacios públicos de la ciudad para una investigación de tesis?

“En realidad, mi tesis se basó en un diagnóstico ambiental de la ciudad a partir del 2014, año en que hubo ciertas transformaciones de algunos de los espacios públicos desde el parque Serafín Sánchez hasta la Colonia Española y llegamos a la conclusión de que muchos son deficientes desde el punto de vista funcional y la mayoría pierden su valor de uso. El estudio es para demostrar que se requiere ampliar y estudiar el uso real de parques y espacios y al mismo tiempo justificar de alguna manera la inversión.

“Por ejemplo, tienes un lugar como el que está en el Boquete del Coco, que se proyectó para una calle de piedra donde las personas puedan sentarse a descansar y disfrutar de las ofertas en el lugar, pero hoy apenas puedes caminar por las calles y las aceras no pasan de 30 centímetros, no se consiguió el uso para el cual se proyectó”.

Boquete El Coco, rediseñado para la celebración del aniversario 500 de la ciudad de Sancti Spíritus

Confiesa que nunca pensó en la carrera de Arquitectura porque fantaseaba con ser diseñadora de interiores y manejar esas técnicas para lograr el mejor uso visual y físico del espacio en oficinas y hogares, pero la especialidad no existía.

“Luego me enamoré de la Arquitectura y todos me han dicho que lo mejor que puede pasar es estar a pie de obra, aunque lamentablemente ahora no hay inversiones grandes”.

Dirigir nunca estuvo entre las prioridades de una recién graduada; por eso, le sorprendió la propuesta.

“Asumí la dirección técnica de la Empresa de Construcción y Montaje Sancti Spíritus hace alrededor de un mes, reto que acepté con la condición de seguir aprendiendo todo y de todos porque desde esta área se debe responder por cada obra, y eso conlleva claridad, pero también experiencia y conocimiento de las inversiones sin obviar la calidad de las mismas. Y a pesar de que en estos momentos las construcciones no son tantas, la responsabilidad sigue ahí.”

El mundo de la arquitectura también alberga grandes nombres femeninos en la historia como el de la mexicana Frida Escobedo, quien diseñó el Serpentine Pavilion de Londres, en 2018. Rosalía no aspira a esa obra monumental, pero no quiere detenerse y juventud le sobra para ejercer su profesión y soñar en grande.

“En mi vida profesional tengo la expectativa de ejercer mi carrera tal cual es y usar mis herramientas de diseño. Mientras, en este cargo que ahora asumí, también llevo la informática y me gustan los procesos de cambio y mejoras que materializa la empresa. No es solo la parte técnica, con los nuevos procesos puedo hacer que la dirección técnica esté más cerca de las obras y no se quede tanto en el papel”.